Dark Messiah of Might and Magic - Ge det en chans

Skriv inte ett julrim men kanske en Medlem recension? Aldrig skrivit en recension förut men jag ger det ett försök!

13 åriga jag

När jag var 13 år gammal 2007 kom jag över en demo verision utav Dark Messiah of Might and Magic, vill minnas att den följde med på en cd-skiva som innehöll massa demo spel som man fick med i någon tidning. Fantasy låg varmt om hjärtat, Sagan om Ringen,Warhammer och World of Warcraft vad stora intressen.

Så det var kanske inte så konstigt att efter lagt ner timmar på demo versionen att det enda jag önskade mig i födelsedags present var det fulla spelet.

Combat system

Combaten i Dark Messiah är så rapp och smooth, jag har än idag svårt att hitta FPS-spel (med svärd/båge/magi) där combaten känns så bra som det gör i Dark Messiah.

Half-life har Gravity gun, just cause har grappling hook men vad har Dark Messiah?

Den otroliga high-tech funktionen att kunna sparka sina fiender!

Det kan låta som en liten grej men då du börjar sparka dina fiender omkring dig och inser potentialen så kommer du inte sluta. Lura en fiende till kanten av en klippa och sparka ner dem eller sparka in en fiende i en eld för att ta dig vidare, möjligheterna är "oändliga".

Sen med hjälp av fysiken i spelet såsom tunnor/lådor/pelare/stenblock som går att välta och kasta över fiender så växer ytligare möjligheterna i strider.

Ett extremt men ändå bra klipp som visar potentialen combaten med hjälp av fysiken och kicken i spelet är den här GIF

Visa innehåll

Spela om spelet

Dark Messiah är ett spel som går att spela om och om igen utan att det blir tråkigt, jag listar ut det jag tycker bidrar mest till detta.

Skill Tree

Fysiken

Hemliga skatter

Olika vapen att testa

Olika sätt att besegra bossar

Skill systemet

Skill tree kanske inte ser så stort ut men den har mycket stor påverkan på hur din spelomgång ser ut.

Kommer du kunna använda det där magiska is svärdet du hittade i en hemlig gång?

Kommer du kunna skjuta pilar från bågen du fick?

Kommer du kunna öppna dörren för att hoppa förbi en hel bit av kampanjen för att du valde skillen att dyrka lås?

Fysiken

Har du valt Skill tree för pilbåge och lyckats hitta en pilbåge som fryser dina fiender till is? Varför inte testa göra lite is på marken och se dina fiender halka omkull istället?

Visa innehåll

Så många gånger jag har spelat om ett scenario eller testat besegra ett scenario bara för jag fick en rolig idé på hur det kunde gå till. Och för mig är detta en stor del i varför spelet går att spela om så många gånger samt varför striderna inte blir tråkiga och repetiva.

Möjligheterna är "oändliga", jag har sagt det tidigare i Combat systemet men säger det igen "oändliga"

Hemliga skatter

Om det är något jag gillar i spel är det secrets! att hitta en hemlig plats genom att lösa ett pussel eller hoppa/klättra dit kampanjen inte leder en och bli överraskad. Och Dark Messiah är proppad med Hemliga skatter så som genvägar och unika vapen bland annat.

Det finns till och med ett crafting system i spelet där du kan hitta olika ingots som du kan smälta ner för skapa vapen.

Storyn - Kampanjen

Storyn i spelet är mycket bra, allt från NPC som följer med dig så du inte känner dig ensam till svåra val som förändrar spelets utgång. Storslagna strider i olika miljöer, karaktärer med bra voice acting. Och en äventyrlig story som tar dig till olika miljöer och platser som alla har sina egna typer av fiender.

NPC

Dark Messiah har två kvinnliga NPC som på olika sätt integrerar med dig under kampanjen vilket får storyn att kännas mer levande och meningsfullt. Lite som Alyx i Half-life eller Elisabeth i Bishock så är framförallt Leanna i Dark Messiah en karaktär som är där och håller dig i handen ibland vilket ger en längtan att träffa NPC igen och att skydda NPC.

Multiplayer

En multiplayer släpptes med spelet men där det charmiga med spelet inte gick att översätta korrekt.

Kicken och fysiken funkade inte på samma sätta, skill treet var mycket tunnare. Det var som en skugga av det epsika mästerverket singplayer verisionen var.