Varför skeppas spel utan New Game+ nu?

Skrivet av ZF: Nä % på troféerna säger inte nödvändigtvis (om någonsin) om man spelat klart det i vanlig mening. Det finns möjligen fortfarande de som bara är en checklista för kapitlen, men det är rätt ovanligt även i spel som Walking dead som egentligen mest är en interaktiv serietidning. Gå till inlägget

Jag var kanske lite otydlig - menade inte huruvida man hundraprocentat/tagit platinum utan jag syftar på att det i de flesta fallen finns en trofé man får när man klarat main quest/storyn.

Kan ge några exempel på statistik för PS4

RDR2 - 26,6%

The Last of Us Part II - 57,8%

Hades - 28,8%

Spider-Man - 49,8%

Ni No Kuni II - 35,1%

Alan Wake - 32,9%

God of War - 47,5%