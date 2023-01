Hej!

Har en son på 10 år som spelar spel som kanske är för lite äldre barn (...det får bli en separat tråd ) såsom Hell Let Loose och Ready or Not. Han spelar en del online och har blivit riktigt duktig på att prata engelska men tycker det vore kul att hitta seriösa spelkompisar som pratar svenska.

Tips på discord eller liknande? Eller kanske någon här på forumet som har barn som spelar dessa spel?