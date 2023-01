[Köpes] Billigare grafikkort till pojken

Skrivet av s_o_n_y: Dom vi kikat på är 1050 eller 1060. Dom borde de väl vara bra kurs på ? Gå till inlägget

Vi köpte ett 1060 när jag byggde tjejens dator och det klarar ändå väldigt mycket på runt 60 FPS med godkända inställningar. Kanske inte cyberpunk-nivå (går säkert med låga inställningar och lägre fps det också) men chivalry 2, it takes two, Elden Ring, Psychonauts 2 och Diablo 2 resurrected har vi kört på den utan några som helst problem. Tror det kostade 1500 spänn på blocket så är det budget ni är ute efter duger det ok. Detta var dock ett år sedan och efter en snabb koll på avslutade auktioner på tradera så verkar det som att man nuförtiden får tag på ett 1080 för det priset, vilket fortfarande är ett dugligt kort för de flesta spel!