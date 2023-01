Pipeline 2023

Nytt år, nya möjligheter! Tanken med denna tråd är att lyfta fram de spel som vi användare ser fram emot att ta oss ann under det kommande året.

Personligen har jag en gedigen radda av spel på vänt framöver:

- Marvel’s Spider-Man Remastered (pågående, snart färdig)

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

- Disco Elysium - The Final Cut

- Ghost of Tsushima

- God of War Ragnarök

- Horizon Forbidden West (+DLC)

Jag tror nästan att jag aldrig varit mer förväntansfull för vad som komma skall!

Vilka spel har du i pipelinen för 2023?