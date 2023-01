Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Hideo Kojima´s spel är kända för att vara lite speciella. Som en förstagångsspelare blev jag överraskad, underhållen, men också lite skamsen. Som en spelupplevelse är The Phantom Pain ett finputsat mästerverk. Det är ett spel om hämnd. Du kommer resa dig ur askan, starkare än någonsin. Du kommer utmana stormakter, hemliga organisationer och strida mot supervapen. Blod kommer spillas till följd av dina gärningar.

Det är också ett spel där du kan säga åt din häst att bajsa, och där det bajset kan orsaka militärjeepar att sladda och knocka dess passagerare, likt ett bananskal i Mario Kart.

Det är ett spel där skaparna vill säga något, men som kanske mest är känt för sina absurda aspekter. Det är ett spel som brister i sömmarna med innehåll, gameplay och nöje, men där du ständigt känner dig illa till mods.

Året är 1984. Du är Big Boss. Det är nio år sedan du nästan dött i anfallet mot din bas i händelserna i Ground Zeroes - förspelet till Metal Gear Solid V (MGSV). Du vaknar upp ur ett koma och spelet tvingar dig igenom ett högst koreograferat, och mekaniskt trögt första kapitel. Du behöver ta dig ut ur ett sjukhus, svag och krypande - samtidigt som elitsoldater, en brinnande man och en flygande tonåring i gasmask alla är ute efter att ta kål på dig. Som av ett under lyckas du fly och ta dig hela vägen till det av Sovjetunionen invaderade Afghanistan, där spelet börjar på riktigt.

I grunden är MGSV ett systemdrivet och anpassningsbart militärsmygspel.

Om du har spelat något militärspel som ARMA eller Delta Force är det den närmaste jag kan likna det vid, med vidöppna miljöer, dussintals byar, baser och soldatposteringar att smyga sig igenom eller erövra. Spelet ger dig tillgång till en stor arsenal vapen, militärfordon, och utrustning att testa olika taktiker med. Du kan stå på knä, krypa, gömma dig i gräs, smyga dig fram i mörkrets täckmantel, eller vända fiendens vapen mot dem. Inte bara det, du kan även utveckla dina egna vapen, och så småningom finjustera dessa med olika bitar, till så minutiösa detaljer som vilken bössmynning, pipa, och handtag vapnet ska använda. Alla vapen känns annorlunda från varandra, och det finns bokstavligen ett hundratal vapen att utveckla. Det finns sömngas, C4-sprängladdningar, night vision, minor, pansartankspenetrerande prickskyttegevär, granatkastare, raketkastare, shotguns, k-pistar och mycket mer.

Det senaste för spioner - wellpapplådor

Men det är också ett Hideo Kojima-spel. Det betyder att det finns många sätt att smyga, och infiltrera baser, somliga lite mer trovärdiga än andra. Du kan stänga av fiendens elskåp, och därmed locka till dig vakter som undersöker, smyga dig på dem med ett vapen i ryggen och tvinga dem att avslöja posteringar eller var de bevarar sitt materiell. Du kan också smyga runt i en wellpappkartong med en poster med en bikinimodell och locka till dig enskilda soldater till en avskild plats där de gapande beundrar postern tills du neutraliserar dem. Självklart kan du också använda samma kartong för att åka pulka ner för leriga backar. En del av nöjet i spelet är att experimentera med alla spelets funktioner, och använda alla spelets system för att anpassa din taktik i stunden. Vad som förhöjer nöjet är att världen inte är statisk. Om du till exempel alltid gör dina uppdrag på natten kommer fienden så småningom börja använda nigh vision. Om du ofta skjuter headshots kommer fienden börja använda hjälm. Du uppmuntras därför att ändra ditt spelsätt med tiden.

En annan del av MGSV är att bygga upp ditt militära samfund - Diamond Dogs- och din bas – Mother Base - vilket är en rad oljeplattformar i den Indiska oceanen. Ju fler uppdrag du gör och ju fler resurser du samlar på dig, desto mer kan du expandera och utveckla din bas, och fylla den med nya rekryter och faciliteter. Du bygger inte bara upp din personliga armé, du håller också på att återuppliva namnet Big Boss – den legendariske legosoldaten och militära ledaren som försvunnit från världen sedan 1975, efter händelserna i Ground Zeroes. Målet har alltid varit att bygga ett privat militärförbund, som står på egna ben, utan stormakters inflytande.

Du anlitar nya rekryter antingen som frivilliga volontärer, eller genom att hjärntvätta soldater du kidnappat under dina olika uppdrag i fientligt territorium. Kidnappningen sker med själv av att fästa en ballong på rekryten, som skjuter upp honom eller henne i luften, varefter ett flygplan fångar in och för hen till din bas. Du kan se alla soldaters rank, och färdigheter, och väljer därefter om du vill kidnappa soldaten, eller neutralisera honom. Det är som en ständig kallblodig rekryteringsprocess där du snabbt kollar igenom en mängd CV:n.

Samtidigt är det rätt komiskt att se hur du kan "ballongera" ut innehållet i hela baser, inklusive djuren, stridsvagnarna och containers med materiell.

Vädereffekterna är system i sig - som du kan använda dig av

Just Metal Gear-robotarna är inte särskilt vanligt förekommande, men finns med

Dina rekryter hamnar på din Mother Base. Där kan du styra och ställa med dem till en ibland lite väl invecklad grad. Du kan gå in och tilldela olika avdelningar olika personal, eller skicka iväg dem på militära uppdrag, eller avskeda dem - något jag brukar göra då och då, för att bli av med vissa soldater som ställer till bråk vilket resulterar i att andra soldater hamnar på sjukhus.

Vid ett tillfälle, när jag redan rekryterat drygt tusen soldater började ett virus spridas in min bas. Det enda sättet att rädda mina män var att sätta alla i riskgrupp i karantän. Vad som var orsaken var oklar (och kändes helt otrovärdig när jag väl kom fram till vad det var, efter att ha gått igenom likheter bland alla drabbade), jag skickade cirka 300 soldater i karantän, en i taget, manuellt. Det tog väldigt, väldigt lång tid.

Förutom de sedvanliga soldaterna, samlar du under spelets gång på dig en rad uttrycksfulla medhjälpare, där åtminstone de som är människor alla tycks lida på ett eller annat sätt lika mycket som du själv. Här har vi Kazuhira Miller och Ocelot från tidigare spel, men också D-Dog, D-Horse, en robot, och Quiet – en halvnaken sniper. Själv är du förvånansvärt tystlåten. Dina Soldater och medhjälpare dyrkar dig som en gud, gör honnör när de ser dig, men själv grymtar du mest. och kommer hem till basen ibland för att duscha eller se lite story.

Den bästa medhjälparen är D-Dog

Funktionellt är spelet rent av mästerligt. Även om jag spelat det lite från och till sen det släpptes är det alltid kul att komma tillbaka och pröva nya spelsätt. Senast attackerade jag zombieliknande män till häst med shotgun och granatkastare. En annan gång sövde jag samtliga soldater i en stor bas med ett ljuddämpat prickskyttegevär. Alla spelets 50 uppdrag kan köras om, och det finns flera gömda sidouppdrag inom varje huvuduppdrag som avslöjas efter du har klarat det en gång. Under spelets andra hälft är vissa uppdrag variationer på tidigare uppdrag, men begränsningar som till exempel att du inte kan börja uppdraget med vapen.

På sätt och vis påminner det mig lite om den gamla klassikerna till N64 - Golden Eye och Perfect Dark, som också gick att spela om och om igen, för att uppnå alla målen, på alla banor, eller bara för att köra om banor på nya sätt. Det är en speldesign som uppmuntrar en att experimentera, särskilt som du kan med tiden utveckla ny utrustning som kan underlätta dig nå dina mål, eller göra det på ett helt nytt sätt.

Vissa saker är väldigt svåra att utveckla. Jag utvecklade bokstavligen en Warp-Drive innan jag utvecklade en ljuddämpad pistol vars ljuddämpare inte kan gå sönder

Det få saker jag egentligen stör mig på är att spelet ibland inte tycks låta mig bestiga vissa klippkanter som innan jag hittar rätt ställe att använda klättringskommandot på och ännu värre att spelet inte tillåter mig att stänga av kommentarer/rösterna från dina medhjälpare i Mother Base. Under spelets gång kan du samla på dig kassetter, antingen musikkassetter med en skön samling 80-talslåtar, som du kan lyssna på när du vill, eller inspelade informationsmonologer eller konversationer mellan dina kompanjoner som du belönas med efter att du klarar vissa uppdrag. Om du som jag inte spelat ett Metal Gear-spel tidigare är dessa kassettband ditt enda egentliga sätt att förstå vad som hänt tidigare och förstå vilka alla parter och aktörer är. Men dina kamrater pratar också ständigt med dig under dina uppdrags gång. Jag hade önskat att det gick att stänga av dessa kommentarer/röster eller att kassettbandet med all backstory pausades när dina kamrater avbryter dig, eftersom jag gärna vill lyssna på kassetterna under uppdragens gång.

Kort och gott är MGSV som taget ur en actionfilm.

Spelet lyckas verkligen anspela på alla Hollywood-drömmar vi under åren fantiserat oss bort i. Just att det utspelar sig på 80-talet, actionhjältens hemvist, med en drös 80-talsklassiker att lyssna på samtidigt, de mästerligt gjorda filmsekvenserna med stilistiska kameravinklar, skjutande med shotguns som har en så pass stark skjutkraft att fienden flyger bakåt, alla valmöjligheter med just hur du spelar, och alla de komiska, absurda inslagen, ställs samtidigt mot just hur våldsamt, och mörkt det hela är.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 5 Mästerligt + Vackert - både i ljud och bild + Roliga och många system som styr gameplay + Stor möjlighet till variation, vapen, medhjälpare - Kassetter pausas inte när medhjälpare pratar med dig i ditt headset - Styrningen av rekryter i Mother Base skulle ha nytta av fler filter - Fick aldrig använda en supertank de hypade under halva spelet Det här betyder betygen på FZ

Resten innehåller spoilers och är mer om spelets tema än gameplay

Metal Gear Solid V är en spegel som visar just vad du, spelaren, håller på med under spelets gång. Du börjar spelet som ett offer, där soldater kallblodigt mördar allt och alla för att komma åt dig. I slutändan mördar du allt och alla, för att komma åt dina mål.

Dina soldater, ditt militära samfund som du skapade för att värdesätta soldater, istället för att göra dem till spelpjäser i ett globalt spel, hanterar du precis likadant. De är reducerade till siffror och attribut, som du kan använda för att öka dina vinster och kapaciteter. Du är fullt lika kallblodig och beräknande som de du var ute efter att stoppa. Alla dina goda handlingar ställs i längden mot helheten, och tvingar både dig och dina följeslagare in i mörkret.

Du ser det i hur du kallblodigt väljer vem du vill rekrytera och vem du dödar när du infiltrerar fiendens läger. Du ser det i blodet som rinner från dina fienders lik du lämnar efter dig efter du tagit över en bas. Du ser det i hur hjärntvättade dina egna soldater i hembasen är, att de tackar dig efter att du knuffat dem, eller efter de vaknar till från att du knockat dem mot ett järnräcke. Du ser det i hur dina kompanjoner, särskilt den så fysiskt och psykiskt förstörde Kazuhira Miller, ständigt misstänker och förödmjukar sina egna, och hur du för det mesta tyst tittar på. Du ser det särskilt i ett avgörande ögonblick i spelets andra hälft.

Hämnden och rättvisan du var ute efter i spelets början har du tagit med dig hem och dina vänner och medhjälpare lämnar dig sakta, en efter en.

För all dess spektakulära krigsskildring känns MGVSV som en kritik av hela den actiondröm vi växt upp med. Kan en organisation som Diamond Dogs med våld verkligen åstadkomma något, eller är det en organisation som är dömd att sjunka djupare och djupare i krigets träsk, med ständigt upprepande konflikter, med dess medlemmar förvandlade till inte mycket mer än blodtörstiga monster? Varför är det ändå så lätt och roligt att leva sig in i rollen?

Vem är du egentligen? Kolla dig i spegeln och tänk efter noga.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain är ett spel jag kommer minnas länge.