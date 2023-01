Xbox Game Pass - Januari 2023 - Part 1

Då var det dags för årets första omgång spel till Xbox Game Pass. Tre spel som kommer direkt till Game Pass i samband med släpp på Xbox; Persona 3 Portable och Persona 4 Golden fullbordar Persona-släppen på Xbox och Monster Hunter Rise som också hittar till Xbox till slut. Två spel har också hunnit läggas till tidigare i månaden; survivalspelet Stranded Deep och Mortal Shell som gör comeback på Game Pass.

Då det ryktas om att Xbox har en liten show på gång senare i månaden så ligger det förmodligen en hel del roliga Game Pass-tillägg och väntar i vassen.

Förra månadens spelskörd hittas här: Xbox Game Pass - December 2022

Nya titlar:

Stranded Deep (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Mortal Shell: Enhanced Edition (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Persona 3 Portable (19 jan, konsol+PC+cloud)

Persona 4 Golden (19 jan, konsol+PC+cloud)

Monster Hunter Rise (20 jan, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 jan: Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Nobody Saves the World, Pupperazi, The Anacrusis, We Happy Few, Windjammers 2.

