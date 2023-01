Gotham Knights - Inte så dåligt som du tror.

När jag först såg namnet och de fyra karaktärerna blev jag lite uppspelt. Arkham serien är trots allt en av mina favoritserier NÅGONSIN och jag hoppades såklart på en fortsättning. Efter att ha sett gameplay videos blev jag smått skräckslagen, vad var detta för (troligt) mög?!

Var det så bra/dåligt som jag trodde/fruktade? Se nedan...

The story thus far...

Ingen spoiler, Batman är död. Kvar finns hans fd sidekicks:

Dick Grayson - the original Robin. Efter att mer och mer inte hålla med om sättet som Batman löser problem/brott/younameit så flyttade han till Blüdhaven (en annan stad) och antog identiteten Nightwing. Bekämpar brott, men inte lika brutalt som Batman.

Jason Todd - Robin no2. Blev kidnappad och brutalt mördad av Jokern. Utom Batmans kännedom tog Talia (League of Shadows, dotter till Ra's Al Ghul) honom till en Lazarus pit och återupplivade honom. Lätt förbannad för han antog att Batman övergivit honom att dö hos Jokern antog han identiteten Red Hood och började avliva brottslingar. Long story short - Batman och Red Hood begraver stridsyxan och Red Hood lovar att sluta mörda brottslingar. Anpassar sin ammunition att skada, inte döda.

Tim Drake - Robin no3. Fortfarande Robin, väldigt ung och oerfaren jämfört med alla andra. Total tech geek.

Barbara Gordon, Jim Gordons dotter AKA Batgirl. Som Batgirl blev hon svårt skadad i ryggen (tack, Jokern!) och blev förlamad från midjan neråt. Detta tvingade in henne i rollen som Oracle ett tag, där hon blev Batmans sambandscentral/hacker. Efter operationer och rehab kan hon återigen gå, och gick åter till rollen som Batgirl.

"Tur jag tog regnkläder på mig."

Dessa sidekicks försöker nu axla Batmans mantel och därmed blir de Gotham Knights.

Brott ökar lavinartat i Batmans frånvaro och som om det inte räckte, så sitter det en hemlig sekt som styr Gotham dit de känner är bäst som kallar sig Court of Owls. Så hemliga att inte ens Batman & Co visste om att de fanns. Förrän nu.

Spelmekanik

Förvänta dig inget Arkham spel. Striderna är inte lika flytande och du känner dig aldrig så badass som Batman i Arkham serien. Du har en enda komboserie som du slår folk med, om, och om, och om, och om igen.... ad nauseum. Du kan ändra lite med finishern och slå ett hårt slag istället för vanligt (WOW!). Utöver detta så har du olika specialattacker som du låser upp efterhand du klarar av challenges. Dessa kan bestå av training area, eller besegra ett visst antal fiender av en viss sort. Du har även avståndsattacker, men det är samma sak där. Vanliga attacker med normal räckvidd eller hårda med ENORMT kort räckvidd.

Do you feel lucky? Well... do you? PUNK!

Man kan även i sann anda ändra sin utrustning, rollspel style. Varför denna mekaniken kom in i spelet förstår jag inte, den tillför absolut ingenting förutom möjlig frustration, imho. Man kan crafta ny, och man kan lägga in statshöjande mods på all sin utrustning, som för övrigt är rustning, närstridsvapen, avståndsvapen. Dessa kommer i sann MMO andra i olika kvalitéter som även representeras med färger. Lila tex är epic kvalitét. Lila är det bästa exemplet då det är den snyggaste färgen och tycker du inte det har du fel. Utrustningen kommer även i olika stilar så du kommer förändra hur dina karaktärer ser ut många ggr. Det enda positiva här är att det är STOR skillnad på de olika stilarna så du kan verkligen hitta stilen du tycker om och köra på den. Utöver detta, om du inte gillar någon av dem så kan man "transmoga" dvs lägga ett skin ovanpå så din rustning ser ut på ett specifikt sätt.

Man kan även ändra rustningens färgschema och ja, även detta måste låsas upp efterhand.

På tal om fiender så är dessa av MMO slag. Dvs det finns olika typer (närstridare, avståndare, stora starka saker, etc) och dessa kommer i svårare varianter med lite olika färger och liiite förändringar på deras klädsel. Inget man direkt håller reda på i närstridskaoset, bara bulta på dem tills de ligger ner. Bra i striderna dock är att du, liksom Arkham, blir attackerad av mer än en åt gången. Minus jämfört med arkham är att du kan inte kontra i detta spelet mer än dodge, counter. Detta enbart mot en fiende.

Oj ja jävlar vad det blixtrar.

Kartan är stor, och de skröt med att det finns vanliga medborgare på gatorna och det inte är folktomt. Sanning med modifikation. Ja, det finns folk ute som inte är brottslingar, men det är fortfarande ganska tomt på gatorna. Kartan tar du dig runt på antingen till fots och änterhake (yaaaaay... zzz....), med motorcykel (batcycle eller w/e) som går relativt fort. Fåtal bilar du behöver akta dig för och om du frontalkrockar så stannar du bara. Ingen "riktig" krock. Utöver detta kan varje karaktär låsa upp ett speciellt sätt att färdas. Ja, varje måste gå genom upplåsningsprocessen. Varenda. Jävla. Karaktär.

Detta ger dig ett bra eller mindre bra sätt att färdas. Vissa är helt klart överlägsna andras. I logikens namn så kan Robin teleportera eftersom - tech wiz. Batgirl gör en klassiker och spänner ut sin mantel och segelflyger Batman style. Nightwing snodde Green Goblins svävarbräda, men ville inte stå på den så han hänger under den istället. Red Hood blev påverkad av Lazarus pit och kan nu hoppa på luften. Because, reasons.

I can see my house from here!!

Utöver detta kan du låsa upp Fast Travel punkter så du kan zippa runt den relativt stora kartan fort. Detta är bra, eftersom kartan är stor och tom så vanligt resande hade blivit drygt.

Grafik & ljud

Grafiken är väl OK. Inget speciellt utan snarare väldigt mellanmjölk med dagens standard. De har dock lyckats bra med ljus, rök och dylikt som du kan se på följande bild med en sassy Batgirl:

*Batgirl sounds ensues*

Ljudet tycker jag är bra överlag. Slagsmålen ger en bra "Ooouuummppphhh!" när du slår/sparkar någon. Röstskådisarna gör ett OK jobb. Helt enkelt lika mediokert som spelet är.

Up, Up, and awaaaay!

Avslutningsvis vill jag säga att spelet är helt OK. Det är ingen kioskvältare och om du förväntade dig ett nytt Arkham så kommer du bli grymt besviken. Vill du ha ett superhjälte actionspel med en helt OK story så kommer du bli nöjd, troligtvis.

Denna recension gjordes efter att ha spelat en jävla massa timmar, craftat en helt absurd mängd saker och frenetiskt gjort varenda sidequest som jag hittat. Alla bilder är från PS5, som allt spelandet skedde på.