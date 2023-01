Deshroud EVGA GTX 1070

Grafikkort är något de flesta PC spelare suktar efter där vi har allt ifrån entusiaster som alltid ska ha det allra senaste till de som nöjer sig med att få fram någon form av bild på sin monitor. Jag personligen tillhör troligen den sistnämnde där jag inte har uppgraderat min dator sedan bygget 2012 mitt grafikkort GTX 970 köptes in 2år senare 2014. Så nu när det var blev jul så tyckte tomten att det var dags med nya klappar i form av nya datorkomponenter. Att gå från en Intel i7 4770k till i7 13700K vart ett av de större komponent lyften, men som vid mitt första bygge så saknades grafikkort som hör till denna generation. Där priserna på nya grafikkort har skenat iväg mot månen, även om man siktar på att införskaffa ett mellanklasskort. förhoppningar fanns på RTX 4070 Ti men efter att ha läst tester konstaterade jag att vänta till nästa generation. Jag vill/har inte lust med att betala lika mycket för ett grafikkort som resten av mitt bygge, men vad jag inte visste var att min räddning kom krypandes runt hörnet.

En god vän till mig slår nämligen på stora trumman och införskaffar sig en helt ny spelrigg vilket leder till att hans gamla grafikkort blir över. Då det annars skulle ha hamnat i elektronikåtervinningen så får jag det helt gratis. varken hans gamla eller mitt kort är direkt det nyaste på marknaden men det innebar ca 60% bättre prestanda om man jämför dessa generationer på Sweclockers prestandaindex. Vilket för mig gjorde att jag kunde gå från att köra på Low till High/Ultra på bland annat Ready or Not & Call of the wild: the Angler. Min monitor kör 1920x1080.

Problemet? mitt GTX 970 lätt som en kyrkmus medans hans GTX 1070 lätt som ett jetplan, jobbigt då resten av min burk är tyst. Jämför jag båda korten sida vid sida tycker jag mig se att mitt Asus 970 har mer biffig och troligen effektivare kylare

Jag började söka mig runt på webben för att se om man kunde byta ut fläktarna eller göra något åt ljudet med annan fläktkurva.

Där stötte jag på ett begrepp jag inte kände till 'Deshroud' vilket innebär att man gör en avskalning av alla plastkåpor ner till kylflänsarna och sätter ditt större effektivare fläktar. Efter lite forskning tar jag beslutet att jag testar, kan ju inte bli sämre.

Väl isär tar jag även steget att byta ut kylpastan, kan ju inte skada att få lite färsk kvalité pasta.

Jag behövde även slippa ner fästena där plastkåpan suttit tidigare för att jag ska kunna få ner fläktarna direkt mot kylflänsarna. Detta gjordes enkelt med en dremel.

Jag hade även en tanke att grafikkortet skulle styra de nya fläktarna så jag gjorde en liten specialare med en egengjord kabel likt en VGA PWM adapter men tyvärr så visade det sig senare att grafikkortet inte orka dra runt fläktarna med sin egen styrning. Det hördes hur fläktmotorn fick ström men den orkade inte sno runt, trots att enligt spec skulle de dra mindre ström. Jag hade alltid en tanke att ändå styra fläktarna från moderkortet så detta var inget större problem.

Fläktvalet landade till slut på Arctic P12 120mm då jag är nöjd med hur fläktarna presterar på min Arctic Liquid freezer II 360 och att de är prisvärda fick ett 5pack PST för 350:-

PST möjliggör desi chain (parkoppling) så man kan använda en utgång på moderkortet för att styra flera fläktar på samma signal. Skillnaden på fläktstorlek blev ganska stor när man lägger de nya och gamla fläktarna bredvid varandra.

Sedan installerar jag fläktarna med hjälp av buntband.

När allt sitter på plats ser det sedan ut såhär.

Nu är det teststart nr2 och fläktarna hoppar igång efter att jag kopplat om fläktstyrningen till moderkortet istället för att försöka driva dem från grafikkortet.

För den skarpsynte, ja det är flera olika märkningar på nätagget dock är det ett 860.

Lättnaden när allt fungerar som det ska är stor då jag aldrig tidigare gjort något liknande. För att kunna styra fläktarna så använder jag mig av ett gratisprogram vid namn Fan control där jag ställer in en lämplig fläktkurva.

Fan control finns att hämta gratis på Github Fan control

Summa kardemumma av det hela är att det var väldigt enkelt att genomföra och det finns även risk att jag i framtiden gör något liknande med nyare grafikkort. Har du ett grafikkort som låter mycket och du är hyfsat händig så skulle jag rekommendera att göra likadant. Skillnaden för mig blev väldigt stor och då inte bara i ljudnivån som nu i jämförelse är knäpptyst mot det tidigare jetplanet. Vid belastning så sjönk även temperaturen från tidigare 85-87C till 66-67C och då ligger fläkten och på ca 55-60% (1100RPM).

Estetisk så tycker jag det smälter in bra i mitt bygge då allt är svart som natten. Ledsen om någon RGB-lover får hjärtinfarkt, här är det endast strömdioden som lyser upp mörkret.