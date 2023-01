Magic: The Gathering - För nybörjare - hur man orienterar sig bland produkterna

Hej,

Jag har sneglat på Magic sedan 15 år tillbaka, men aldrig fullföljt det. Minns att jag fick med mig ett par kompisar in till Stockholm, Hötorget och ner i tunnelbanestationen, in på M@trix, ett internetcafé på Hötorget. Där sålde dom Magic. Vi handlade säkert för 1000kr var, ingen hade en aning om något. Sen åkte vi hem och skulle spela. Ingen förstod något direkt - och ingen orkade riktigt ta tag i det, så det rann ut i sanden.

Men nu, äldre och visare så har jag plockat upp det igen (läs hittat gamla kort, och köpt mer kort). Såklart hittade jag också Arena, och det är ju kul, lärt mig en hel del, och har fått mersmak.

Men nu till mitt dilemma.

Hur förhåller man sig till alla olika produkter/sets som kommit ut bara i år, och förra året? Tänk på att jag är ny i denna värld. Ser bara massa fina färger och illustrationer, och vill ha allt.

Jag är inte klar med svaren på mina frågor, men jobbar på det.

Med en överblick är Magic ett kortspel fyllt med strategiska strider och unika kortlekar. Men Magic har alltid varit större än "boxen". Oavsett om du har roligt vid köksbordet eller kämpar i en turnering så finns det en plats för dig här.

Jag vill påstå att Magic The Gathering är mer än ett spel.

The Multiverse of Magic: The Gathering is a shifting space of unique, disconnected worlds, called planes. The Blind Eternities between those worlds are unknown and impenetrable to the artifice of most cultures, but can be freely traveled by rare individuals, planeswalkers, who possess an intrinsic spark that frees them from ordinary limits. The stories of the Multiverse span millennia and numerous planes.

The earliest stories often center on the plane of Dominaria. They tell of the evolution of the Phyrexians from the ancient Thran, and their repeated invasions of Dominaria. These are the stories of the planeswalker Urza, his war with his brother Mishra, his generations-long efforts to prepare Dominaria for the next assault of the Phyrexians, and the many cataclysms that Dominaria weathered as a consequence of a war in which the ends justified any means.

There are stories from many other planes, and the ongoing narrative weaves among them. Among the most common destinations is the city-planet of Ravnica, the site of the War of the Spark, in which many planeswalkers died and the dragon Nicol Bolas was defeated by his brother, Ugin. The interdimensional monstrosities known as the Eldrazi have been fought and trapped on both the ancient plane of Zendikar and the haunted world of Innistrad. In spite of Urza's long war, the Phyrexians escaped total extinction and have re-emerged on New Phyrexia. Among the often-independent planeswalkers, a group has recently committed themselves to protecting the Multiverse against these threats that are bigger than any one world.

Most new stories are freely available as chapters of the Magic Story column on the Wizards of the Coast website. An outline of each set's story can be pieced together from the physical cards marked as Story Spotlights. Some stories have been published in novels and comics, although some of these, especially the oldest examples, may contradict the current lore.

Läs mer här! https://magic.wizards.com/en/story

In the Magic game, you are counted among the elite spellcasters of the Multiverse—the Planeswalkers. Some are friends and others are foes. All wield terrifying magic and command armies of creatures torn from the endless planes of reality. Your deck of cards represents all the weapons in your arsenal. It contains the spells you know and the creatures you can summon to fight for you. Customize your own Magic deck, then challenge your friends to see whose spark burns the brightest!

Magic: The Gathering är ett strategispel som spelas av två eller flera spelare, som var och en har en anpassad kortlek med kort.

Under spelets gång kommer varje spelare turas om att spela kort som land (aka. mana, som gör att du kan spela dina andra kort), varelser, trolldomar och andra trollformler. Varje spelare börjar vid 20 liv. När du reducerar din motståndare till 0 liv genom att attackera med varelser och spela trollformler, vinner du!

Magic: The Gathering kombinera möjligheten att samla kort med ett strategispel.

1.1.1 5 FÄRGER. 5 SPELSTILAR. OÄNDLIGA MÖJLIGHETER.

Var och en av de fem färgerna i Magic representerar en annan filosofi och en annan spelstil. Välj dina färger för att bestämma vilken typ av land du ska dra resurser (mana) från och vilken typ av magi du kommer att använda.

VIT

Vit får jobbet gjort med lagarbete och balans. Den starkaste defensiva färgen, vit, använder skyddsbesvärjelser för att skydda dina varelser från fiendens attacker!

BLÅ

Blue plockar isär motståndarens strategier - sedan krossar dem. Framsynthet är nyckeln till framgång när man spelar denna färg. Det är starkast när det spelas defensivt vilket innebär att planera två, eller till och med fem, steg framåt.

SVART

Kraft oavsett kostnad. Svart är där du kan hitta läskiga varelser som vampyrer, demoner och vandrande odöda. Det är också där du kommer att byta resurser (ibland till och med livet!) för att förstöra ditt motstånd.

RÖD

Red vill vinna snabbt och vinna nu. Rött spelas som en aggressiv färg som använder kraft, skada och snabbspelstaktik för att decimera motståndare.

GRÖN

Ett utmärkt val för nybörjare, grönt är fyllt med naturens häftigaste varelser: ju större desto bättre! Grön leker med en kraft lika ostoppbar som naturen själv. Djurälskare, den här färgen är för dig.

Läs mer här! https://magic.wizards.com/en/intro

Vi börjar med att snabbt berätta vad ett format är.

Ett format inkluderar regler för antalet spelare, kort du får använda och hur du bygger dina kortlekar.

Vissa format har regler som säger att kort från detta år, denna expansion etc. ej får användas.

Varje format är designat för att låta dig njuta av Magic på olika sätt.

Vi ska lära oss skillnaden mellan de två huvuddelarna, grunden; Constructed formats och Limited formats.

Constructed formats, i motsats till Limited formats, tillåter spelare att bygga kortlekar från alla lagliga kort som finns tillgängliga i det angivna formatet. Formaten skiljer sig beroende på den tillåtna kortpoolen, vilket påverkar varje formats tillgänglighet, effektnivå och komplexitet. I turneringar i Constructed formats bygger spelarna sin kortlek innan turneringen.

Limited formats (begränsade format), involverar en begränsad och okänd pool av kort, skapas vanligtvis genom att öppna Magic: The Gathering-produkter. Dessa format kräver att spelare bygger sina kortlekar som en del av turneringen, med tid tilldelad för att bygga kortleken.

Enklare uttryckt:

Limited - Improvisera när du öppnar förpackningar på plats! Bygg unika kortlekar och kämpa med korten du förvärvar.

Constructed - Dina kort, din kortlek, din seger! Bygg den ultimata leken, duellera sedan dina konkurrenter och regera som segrare.

1.2.1 Constructed formats

Standard

Modern

Pioneer

1.2.2 Casual Constructed formats

3-Card Blind

Ancient

Archenemy

Archon

Assassin

Auction

Baroque

Block Party

Build Your Own Block

Build Your Own Standard

Captain

Challenge Deck

Chaos Magic

Commander - mycket populärt EDH (or Elder Dragon Highlander, aka Commander)

Duel Commander

Flavortown

Folk Commander

Frontier

Gentry

Highlander

Judge Tower

Lightning Magic

Old School

Oathbreaker

Pauper Commander

Peasant

Planechase

QL Magic

Rainbow Stairwell

Retro-Modern

Solitaire

Star

Supervillain Rumble

Tiny Leaders

Vanguard

1.2.3 Limited formats

Sealed Deck

Booster Draft (Chaos Draft, Rochester Draft)

Jumpstart

1.2.4 Casual Limited formats

Auction Draft

Back Draft

Commander Draft

Conspiracy Draft

Continuous Draft

Duplicate Sealed

Fat Stack

Flavor Draft

Mental Magic

Mini-Master

Pai Gow Magic

Pick-a-Pack

Reject Rare Draft

Rotisserie Draft

Solomon Draft

Type 4

Winchester Draft

Winston Draft

Kom ihåg att varje format har specifika regler, samt specifika kort som inte får användas.

Här kan du läsa om andra format: [link="https://magic.wizards.com/en/formats"]Fler format![/link]

Även här - [link="https://blog.cardkingdom.com/a-beginners-guide-to-magic-formats/"]En nybörjares Guide till format[/link]

1.2.5 Vanligaste formaten, och skillnaden mellan dom

Standard

Modern

Pioneer

Historic

Legacy

Vintage

Pauper

Vi börjar lite övergripande.

Wizards of the Coast (företaget som tillverkar Magic) ger ut fyra stora expansionsset varje år. På grund av deras relevans i det konkurrensutsatta formatet som kallas "Standard" är dessa uppsättningar kända som standardutgåvor. Tre av dessa uppsättningar under ett givet år kommer att kretsa kring en given infattning/miljö eller mekaniskt tema.

Vi sätter det i lite mer kontext. Nedan är ett exempel för år 2018.

"Dominaria" är en uppsättning där alla kort refererar till en plats som heter Dominaria och mekaniskt kretsar kring idén om historia.

Titta här (dominaria-prerelease-primer)

"Ixalan" är liknande, men för en värld som heter Ixalan och ett annat mekaniskt tema.

Titta här (rivals-of-ixalan-prerelease-primer)

Den fjärde standardutgåvan varje år är Core Set, som är tänkt som en plats för nybörjare att plocka upp spelet, eftersom det är neutralt och undviker alltför komplicerade mekaniska teman.

[link="https://magic.wizards.com/en/articles/archive/feature/core-set-2019-prerelease-primer-2018-07-03"]Titta här (core-set-2019-prerelease-primer-2018-07-03)[/link]

Utöver standardutgåvorna gör Wizards tilläggsuppsättningar. Dessa är i allmänhet inte avsedda för nya spelare, eftersom de vänder sig till spelare av icke-standardiserade format som använder många fler kort och ofta är mer komplicerade. Antalet kompletterande uppsättningar varje år är inte hugget i sten.

Standardutgåvor är Magics bröd och smör, medan tilläggsset piffar upp saker då och då.

Källa

Med det sagt så får vi gå tillbaka till format och färg. Vilket format tilltalar dig mest? Vilken eller vilka färger verkar mest spännande?

Där börjar din resa. Där får du reda på vad du kan köpa. Men sen är frågan, vad betyder allt? Set, booster, box och display? Preconstructed, bundle?

2.1.1 Set is short for expansion set

Ett set i Magic: The Gathering är en pool av kort som släpps tillsammans och designade för samma spelmiljö.

Kort i ett set kan erhållas antingen slumpmässigt genom booster-paket, eller i box-set som har ett fast urval av kort. En expansionssymbol och, på senare tid, en förkortning med tre tecken är tryckt på varje kort för att identifiera uppsättningen det tillhör. Den senast släppta uppsättningen är The Brothers' War (2022).

2.1.2 Booster

2.1.2.1 Draft Booster

I de enklaste termerna är en Draft Booster den mest grundläggande produkten som finns i Magic: The Gathering. Dessa paket var en gång kända helt enkelt som Booster Packs innan ett namnbyte som kom med Throne of Eldraine. Vi har nu tre olika boosters tillgängliga så namnskillnaden är till stor hjälp!

Värdet i dessa paket är det lägsta möjliga baserat på enbart förutsägande innehåll. Naturligtvis, om du råkar ha det dyraste kortet i ett set i paketet, är det en annan historia!

Draft Booster är det moderna namnet för den ursprungliga boosterprodukten. De har en fast fördelning baserad på sällsynthet. Ett vanligt boosterpaket innehåller numera sexton kort: femton spelkort och ett marknadsföringskort/token.

Av de femton spelkorten är ett ett grundläggande land, tio är vanliga, tre är ovanliga och ett är sällsynt eller mytiskt sällsynt.

Det finns också en chans för ett av de vanliga korten att ersättas av ett premium foliekort av vilken sällsynthet som helst. Detta resulterar i ett boosterpaket med ett grundläggande land, ett foliekort, nio vanliga kort, tre ovanliga kort och ett sällsynt eller mytiskt sällsynt kort.

Medan de flesta moderna uppsättningar följer denna uppdelning i draft-boosters, kan vissa uppsättningar ha unika packkrav (som Innistrad inklusive dubbelsidiga kort i varje pack) som kan ändra den typiska fördelningen av rariteter och korttyper. Dessutom har denna uppdelning utvecklats över tiden, med äldre uppsättningar som ibland har olika antal kort i sina boosters.

2.1.2.2 Set Booster

Set Booster är en ny typ av paket som introducerades tillsammans med Zendikar Rising. Det ger dig mycket mer värde per förpackning både ur en monetär och samlingssynpunkt. På grund av detta är de något dyrare än en Draft Boosters med cirka $/£1. Den "boxade" produkten kommer också bara med 30 förpackningar, jämfört med 36 för Draft boxar.

Varje paket består av tolv magiska kort. Du har också ett konstkort, ett marknadsföringskort, token eller ett kort från The List. Denna produkt är också uppbyggd så att varje förpackning följer ett tema. Vad detta betyder är att du bör ha en uppfattning om vad varje paket försöker åstadkomma inom de första korten.

Den kan följa ett manamönster, huvudsakligen enfärgad. Det finns en möjlighet att det kan ha ett nyckelordstema som Mill. Det finns till och med en möjlighet att det kan följa ett varelsemönster. Kombinationerna är oändliga men det är en bra bit av hänsyn som WotC har visat när man skapade produkten.

Set Boosters introducerades för som sagt Zendikar Rising 2020. De är riktade till spelare som inte är intresserade av Draft eller Limited, och säljer för ett något högre pris än Draft Boosters. Varje paket kommer med fjorton föremål, varav tolv är magiska kort med en högre variation i rariteter och unika behandlingar, läs foil.

Läs en hel artikel - Set boosters 2020-07-25

Skillnaden mellan Draft Booster och Set Boosters

Draft-boosters är speciellt gjorda för att användas för Draft och Sealed, medan set-boosters är avsedda för den genomsnittliga spelaren som vill spela Constructed eller bara öppna paket för skojs skull.

2.1.2.3 Collector Boosters

Collector Boosters är den främsta magiska produkten på marknaden. De kostar cirka £18/$20 per förpackning och anses allmänt vara värda detta höga pris. Dessa paket är inte avsedda för spelare som använder sina kort för att spela utan riktar sig istället till samlare.

Collector Booster-paket varierar kraftigt beroende på set. Till exempel har Double Masters 2022 Collector Booster-paketen betydligt mer värde än andra Collector Boosters, men MSRP för ett paket är också mycket dyrare.

Varje förpackning innehåller en mängd folie, skyltfönster eller kantlösa kort, mestadels på den högre sidan av sällsynthetsskalan. Det finns totalt femton kort i varje paket plus ett marknadsföringskort eller token. Dessa paket kan inte köpas i MTG [card]Arena[/card] eftersom deras värde inte är värt med kosmetiska kortstilar som kan köpas från spelbutiken.

Collector Boosters riktar sig till samlare och säljs för $12,99. Till skillnad från Draft Boosters, som optimerar Draft-upplevelsen med många upprepningar och ett stort antal Commons, är Collector Boosters maximerade för mer mångfald i innehåll, med fler sällsynta bilder, foils, utökad konst, kantlösa planeswalkers och showcase-kort.

2.1.3 Booster Box/Display

En Booster Packbox eller Booster Display (eller helt enkelt “booster box”) består numera av 36st (12×3) förpackningar, med undantag för set som Conspiracy och Masters-serien, vars boosterboxar består av 24st (8×3) förpackningar.

Collector boosters box är förpackade 12st i en låda.

Källa - Läs mer om innehåll!

2.1.4 Bundle

Bundle, tidigare känt som Fat Pack, är en speciell Magic-produkt från WOTC, bestående av flera av deras produkter. Paketet är användbart för både nybörjare och samlare. Fat Packs introducerades först med Mercadian Masques. Det har funnits ett Fat Pack för varje expansion och Core Set sedan dess.

2.1.5 Preconstructed

Konstruerade av Wizards of the Coast, förkonstruerade temadäck är en typ av produkt som består av specifika icke-slumpmässiga uppsättningar kort som säljs i sin egen förpackning tillsammans med varje kärnuppsättning och expansion.

De allra första förkonstruerade temadäcken släpptes i Rivals Quick Start Set.

Värt att notera här är att det finns förkonstruerade kortlekar för olika format. Det finns inte till alla format vad jag vet, men till de format som är populära.

Most Magic: The Gathering cards are sold in randomized booster packs. Commander series decks are also sold alongside each new expansion.

2.2 Var ska jag börja?

Återigen utgår vi från de format och färg du vill spela när vi går igenom några av de produkter som finns för nybörjaren. Det finns som du säkert märkt en uppsjö av olika sets och typer av produkter.

Här finner du en länk till den officiella sidan, samt till en wiki, som listar allt som hittills har släppts hittills.

Det ger dig en bild av hur det egentligen ser ut. Man förstår bättre hur det hänger ihop.

Sedan finns det produkter som är avsedda för nybörjare. Nedan går vi igenom några av dom. Och som tidigare nämn utgår man från format och färg i vissa av dom.

Jumpstart

Jumpstart är ett roligt, unikt sätt att plocka upp och spela Magic. Genom att kombinera två valfria Jumpstart-booster-paket skapar du din egen 40-kortstemalek – och du är redo att spela. Hoppa över lekbyggandet och hoppa direkt in i spelet. Det är ett perfekt sätt att snabbt lära sig och spela spelet, eller att lära nya spelare!

Varje Jumpstart-boosterpaket har 20 kort, inklusive land, centrerade kring ett randomiserat tema. Mixa och matcha från två boosterpaket för att hitta och skapa roliga kombinationer.

Preconstructed

Challenger decks

Det finns fyra individuella förkonstruerade 75-korts lekar i Challenger Decks 2022. Varje kortlek innehåller en huvudlek med 60 kort och en sideboard med 15 kort.

Commander

Commander-serien är en linje av förkonstruerade produkter utformade för Commander-formatet.

3.1 Lokala spelbutiken

3.2 Arena (PC/Android/iOS)

Wizard of the Coast

1) https://magic.wizards.com/en/intro

2) https://magic.wizards.com/en/how-to-play

3) https://magic.wizards.com/en/keyword-glossary

4) https://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx

5) https://magic.wizards.com/en/rules

6) https://magic.wizards.com/en/banned-restricted-list

Card Kingdom - För nybörjare

Här finner du bland annat förklaringar på olika mekaniker som finns i Magic.

Gatherer

Gatherer är kort-databasen. Sök efter det perfekta tillägget till din kortlek. Bläddra igenom kort från Magics hela historia. Se kort från de senaste seten och upptäck vad spelare precis som du säger om dem.

https://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx