Viktigare än någonsin med seriösa konsolspelare (Milsim)

Jag är väldigt glad över att krävande spel som Insurgency: Sandstorm och Hell let loose går att spela på konsol dessa dagar. Jag har väntat länge och hoppas på Arma, Squad, Ready or not och liknande spel på Xbox och Playstation i framtiden.

De här spelen kräver ju att man spelar med samarbete och kommunikation i fokus hela tiden. PC-spelare har ju som regel valt att när någon fuckar upp eller inte spelar seriöst så kallar man dem för ”konsolspelare”. Vare sig detta stämmer eller inte så tär det lite på mig som alltid försöker göra ett bra jobb med handkontrollen. När man hittar ett bra gäng och alla gör sitt bästa är känslan nästan magisk.

Jag hoppas att det utvecklas en kultur bland oss som inte vill lägga 25000 på vår setup att förvalta möjligheten att spela milsim på konsol, även om jag fortfarande ser det som en fördom och att även PC-master race kan missköta sig. Jag vill fortsätta kunna spela svåra shooters även på min Xbox!