Apex Legends konto Reset!

Har sedan ca 1 v blivit av med alla mina legends och skins. Har level, achievements och badges kvar men i övrigt är allt resettat. Har någon varit med om detta på FZ forumet och i så fall, fick ni detta fixat?

Har varit i kontakt med EA men mest fått en vägg att klaga på i deras forum med tillsynes ingen riktig kontakt eller försäkran om att de fixar detta. Telefonsupporten bestod av en Indisk accent där de säger "Sorry we cant help you".

Någon som kan/vill flika in?

Frusterad Gamer........