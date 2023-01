Mega Man 11 är ett Mega Man-spel som håller sig inom ramarna. Det är ett bra spel, men trots att det släpptes 2018 känns det som att det lika gärna kunnat släppas 1998.

Jag har växt upp med Mega Man. Det började med spelen till Game Boy, och ibland lite Mega Man 1, 2 och 3 hemma hos min kusin. Jag och min brorsa ritade Mega Man-robotar hela tiden, och nynnade på låtarna från Metal Mans, Snake Mans, och Air Mans banor på långa bilresor till mina föräldrars milda grimaser. När Mega Man X kom till SNES var jag helt såld. Det var Mega Man, fast så snabbspelat, med en dash och en wall jump som fick spelet att flyta på ett sätt jag aldrig föreställt mig tidigare. Men vid sidan av X-spelen fortsatte det släppas klassiska Mega Man-spel till Nes, Game Boy, SNES och Playstation.

Mega Man 11 är det senaste Mega Man-spelet i serien och släpptes 2018. Det var då det första spelet i serien som släppts sedan Mega Man 10, som kom ut 2010. Det har uppdaterat sin grafik och ser ut som något i stil med de senare Shantae-spelen, alltså 3d-grafik i ett 2d-plan. Det är ett bra Mega Man-spel, men också ett spel där utvecklarna aldrig utmanar sig själva eller spelaren att på allvar pröva något nytt.

Till skillnad från i Mighty No. 9 får du faktiskt spela spelet utan massa avbrytanden.

Dr. Wily har åter igen lyckats omprogrammera 8 robotar till att bli stygga Robot Masters, och det är som vanligt upp till Mega Man att sätta stopp för hans samvetslösa planer. Genom ett dussin banor får du hoppa, skjuta och klättra upp för stegar, medan du försöker undvika fienderobotar, taggar, och avgrunder tills du når banans slutboss eller Robot Master. Banorna är precis lika svåra, linjära, och frustrerande som vanligt. Du har på standardsvårigheten 3 liv. Om du förlorar all din hälsa, eller ramlar på vassa taggar eller ner i avgrunder betyder det att du får börja om från den senaste återställningsplatsen med ett liv mindre. Förlorar du alla dina liv blir det till att börja om banan från början, eller pröva dig på en annan. Det är en gammaldags design, som på sitt sätt är rättvis.

I vanlig ordning kan du välja vilken ordning du vill spela de olika nivåerna. Vem ska du ge dig på först?

Till din hjälp har du den här gången uppfinningen Double Gear som med LB och RB knapparna på handkontrollen antingen låter dig skjuta kraftfullare plasmaskott från din Mega Buster eller ger dig möjlighet att sakta ner tiden. Du kan använda dessa när du vill, men använder du din Double Gear för länge kommer maskinen överhettas och inte kunna användas på ett tag. Trycker du på båda knapparna samtidigt aktiverar du också båda krafterna samtidigt, vilket ger dig temporärt avsevärda krafter, men resulterar i en utmattad Mega Man med sämre plasmaskott än vanligt ett tag efteråt.

När jag började spelet tyckte jag det var svårt. Jag valde oavsiktligt en av de svårare banorna, och brottades ett tag med att få till balansen med att sakta ner tiden vid rätt tillfällen, samtidigt som jag undvek fallande block och missiler i luften. Jag ramlade upprepade gånger ner i avgrunden tills jag fick starta om banan. När jag väl klarade den kände jag att jag klarat av en utmaning. Men spelet behöver inte vara så svårt. Egentligen kan det bli lite för lätt om du använder dig av spelets butik, där du kan köpa extraliv, extra livsenergitankar, och extra vapenenergitankar och andra power ups. Du samlar på dig så pass mycket valuta under banornas gång att du utan svårighet kan köpa på dig allt till den grad att de senare banorna blir alldeles för enkla, om du nu väljer att köra spelet på det sättet. Spelet har redan fyra olika svårighetsgrader, så jag förstår inte varför de behövde ge möjligheten att göra spelet ännu lättare.

Liksom i tidigare Mega Man-spel har samtliga Robot Masters sina egna vapen som du belönas med när du väl besegrat dem. Alla bossar är svaga mot ett eller fler av de andras vapen, och såvida du inte kollar på en guide behöver du pröva dig fram för att se om något av dina vapen gör extra skada mot den boss du möter. Men du kan också använda alla dina vapen under banorna innan du möter bossarna, med risk att få slut på ammo om du använder dem för mycket. När jag var liten och spelade Mega Man sparade jag alltid på mina vapen för att helt säkert ha dem tillgängliga till när jag mötte banans Robot Master. Jag använde istället bara Mega Mans egna Mega Buster, som inte kan få slut på ammo. Men det är inget jag rekommenderar. Det är kul att använda alla bossvapen för att ta sig igenom svåra situationer, och det brukar för det mesta dyka upp ammokapsyler från fiender du besegrat. Det går så klart att spela igenom spelet med bara Mega Bustern, men varför begränsa dig? Lite extra intressant i Mega Man 11 är att du kan använda din Power Gear (alltså LB-knappen) för att tillfälligt få kraftfullare varianter av bossvapnen.

Mega Man belönas inte bara med fiendebossarnas vapen, han snor även bitar av deras utseende. Den här kaninliknande utstyrseln är tagen från Fuse Man.

Robot Master-bossarna är i överlag väldesignade, men också i grunden varianter på saker vi redan sett 10 gånger tidigare. Vi träffar på Tundra Man, som beter sig som en konståkare på is, och vars vapen är iskalla vindar, vi har Torch Man, som skjuter eld, och Fuse Man som använder elektricitet. Den mest iögonfallande bossen är Block Man som efter ett tag förvandlar sig till ett enorm version av sig själv och försöker mosa dig med sina enorma blockhänder. Resten av bossarna följer sina beteendemönster, som kan vara spektakulära i sitt utförande och intressanta att lära sig, men ändå lätt kan besegras med det rätt vapen - Det mesta ter sig likt.

Spelets banor är färgglada, men ibland något slätstrukna. Vissa bitar känns mest som livlösa korridorer utan något särskilt iögonfallande på plats. Musiken är duglig, men inte särskilt minnesvärd. De vanliga fienderna som fyller alla banorna är åtminstone till hälften kopior på fiender vi sett i tidigare spel. Jag hade önskat mig lite större variation efter utvecklarna haft 8 års tid att tänka ut något nytt. Torch Mans bana är ett särskilt undantag, som både är svår och som också fullt ut använder sig av banans tema. Banan är en brinnande skog, där elden både är en fara och en ljuskälla för att se var avgrunderna finns. Likaså är fienderna på banan både ljuskällor och sabotörer som kan hetta upp marken där du ska gå till farligt höga temperaturer. Du ser till och med ett gäng Mets sitta runt en lägereld i bakgrunden, vilket var en fin touch.

Lek inte med elden, sa de.

Alla bossar och huvudkaraktärer i Mega Man 11 är röstsatta med ett röstskådespeleri som bara är snäppet bättre än de ökända filmsekvenserna i Mega Man X4. Det låter mest som ett avsnitt av Pokémon och tär snabbt på öronen. Det ursprungliga Mega Man var riktat till barn och Mega Man 11s presentation får mig att tro att det fortfarande är fallet, men precis som de tidigare spelen är Mega Man 11 ibland ganska utmanande (om vi bortser från den överdrivet praktiska butiken). Jag har svårt att tro att Mega Man 11 är särskilt populärt bland yngre spelare, när det finns Fortnite och Minecraft, så vem är spelet till för egentligen? Det är för svårt för barn, samtidigt som spelet kan te sig lite för barnsligt för generationen som växt upp med Mega Man, vilket placerar det i ett limbo.

Det har ny grafik, nya bossar, och en ny gimmick, men i grunden är allt likadant som vanligt. Andra spelserier har förändrat sig själva mer radikalt. Se på allt från Castlevania till Super Mario, till Mega Mans egen utveckling i X-serien. Det har kommit så många, innovativa plattformsspel sedan vi såg Mega Man sist, från Shovel Knight till The Messenger, Shantae-serien och Mark of the Ninja. Alla har bidragit med något nytt till genren samtidigt som de tydligt låtit sig inspireras av tidigare spel och visat att plattformsspel fortfarande kan ge oss några av de bästa spelupplevelserna som finns. Men Mega Man 11 känns som att det är kvar på 90-talet, utan någon tydlig väg framåt.

Jag spelade i 4 timmar och hade rätt så kul. Men jag tror inte att jag kommer nynna till någon av spelets alla låtar i någon framtida bilfärd.