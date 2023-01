Spel om 1000 år?

Det är ju helt klart sjukt det spelutvecklarna har lyckats med på så kort tid. Jag kommer ihåg när jag satt och spela GTA III när det precis kom ut och hakan var nere i backen, så fantastiskt snyggt det var (tyckte man då😂).

Och jämför man GTA III mot t.ex The last of us part 1 remake så ser ju GTA III ut som ett dåligt söndagsragg lol😂

Jag är spänd på att se UE3-spel nu framöver, Det kommer bli något extra!