tv-spels adaptering till film/serie.

Hallå!

Såg Chris Struckmans video om "The Video Game Adaptation Curse", i korthet säger han att trenden har brutits innan last of us kom ut då diskussionen verkar ha dykt upp att LoU äntligen brutit trenden. Har ej sett serien ännu då jag vill avvakta tills mer avsnitt är ute.

Har mest själv sett den debatten när det dyker upp en film/serie som är dålig, inte när den är bra. Men anser ni att vi brutit trenden med dåliga adaptioner av tv-spel till annat medium nu? Är det fortfarande en diskussion värd att ha även om det släppts dåliga filmer/serier så har det även kommit ut utmärkta.