Xbox Game Pass - Mars 2023 - Part 1

Dags för mars första påfyllning av Game Pass-biblioteket (även om vi redan fått bl.a Wo Long: Fallen Dynasty då de här utannonseringarna inte riktigt följer kalendern). Äntligen hittar Valheim till konsol och blir direkt tillgängligt via Game Pass med stöd för crossplay. Det blir också fightingspel med Guilty Gear Strive som får Xbox-release, strategispel med Civilization VI och japanskt RPG-mys med Ni No Kuni II: Revenant Kingdom som till slut hittar till Xbox och släpps direkt på Game Pass i en utgåva med alla DLC.

Ytterligare två spel får också cloudsupport och kan således streamas hejvilt: Dead Space 2 och Dead Space 3. Det finns också nya perks att hämta hem för Ultimate-medlemmar till Halo Infinite, F1 22 och The Sims 4.

Missa inte heller att Season 3 av Halo Infinite drar igång idag!

Förra månadens trådar hittas här:

Xbox Game Pass - Februari Part 1

Xbox Game Pass - Februari Part 2

Nya titlar:

Guilty Gear Strive (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Valheim (14 mar, konsol - Game Preview)

Sid Meier's Civilization VI (16 mar, konsol+PC+cloud)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition (21 mar, konsol+PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 mars: F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls, Zero Escape: The Nonary Games.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips