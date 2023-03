Overgame - När det bara är kul men inte så roligt

Det här är så hemskt typiskt mig. Himla, himla typiskt mig. Att fastna för ett spel som beskriver sig själv som ett “bryta-fjärde-väggen”-spel med metahumor och tvära kast I händelseutvecklingen. Det behövs liksom inte mer av baksidan på en box (eller som I det här fallet, den inledande synopsis på en Itch-sida) för att jag ska bli omedelbart intresserad. Lägg därtill en ordvits (ja, det tog en stund även för mig att förstå spelets inneboende mening och att de svängt om på orden “Game over”) så är jag givetvis helt fast.

Det är synd att resten inte är så roligt bara.

Erotiska röster till ljuva pixlar

Overgame kan bäst beskrivas som ett spel som inte bara är ett spel, utan flera sorters spel. Utvecklaren Overboy (som vunnits flera Game Jams, till exempel med hyllade Overcursed) har här tagit ett steg längre och bestämt sig för att göra ett spel där du är betatestaren. Du hoppar in i vad som lämpligast kan beskrivas som ett laboratorium där du introduceras för fyra lustiga, men sköna, karaktärer. Det visar sig snart att dessa gestalter är Overgames skapare och att de vill använda sina designdokument på dig för att tillsammans skapa det ultimata spelet. För att göra det ställs du som spelare inför flera val (är du till exempel en Achiever eller en Explorer?) som sedan skräddarsyr din upplevelse.

Spelet är inledningsvis kul på ett sådant där underfundigt sätt som jag har svårt att värja mig för. Av förklarliga skäl vill jag inte beskriva för mycket vad som sker, men en inledande sekvens är att du som spelare skall skriva in ditt namn. Sagt och gjort skriver du in ditt namn, bara för att spelskaparna skall ifrågasätta om du skrivit rätt och be dig skriva in “rätt” namn. Även om du skriver in samma namn igen kommer en prompt att uppenbara sig där de tydligt struntar I vad du skrivit in och svarar att “okej, du får väl heta Player One, då”.

Det är uppkäftigt, kul och tillspetsat och det blir inte sämre av spelet är fint att titta på. Det är undersköna pixlar som dessutom är formgivna på karaktäristiska sätt. De fyra spelskaparna har exempelvis kostymer och ger en slags “Man in Black”-känsla medan många av spelets fiender har ansiktsuttryck som både får mig att flabba och småflina I fåtöljen. Även musiken är bitvis riktigt trevlig, med ett tuggande tungt soundtrack som fyller ut hörlurarna. Till och med rösterna på spelskaparna är charmigt skönt tillagda, de har en djuphet i sig som får mig att känna att Barry White har parat sig med en AI.

Men ungefär där slutar det som är kul med Overgame.

När kul inte längre är skoj

Efter de inledande skrattsalvorna har lagt sig så visar det sig snabbt att Overgame inte är så mycket mer än ett bokstavligt skämt. Kontrollen är förvisso enkel (du använder endast din datormus), men I ett spel som mellan varven kräver mängder av precision (mer än du kan ana inledningsvis) känns valet av lösning minst sagt tveksam. Det hade kunnat korrigeras med att skruva ner svårighetsgraden, men istället är den mellan med ojämna mellanrum krävande, vilket mest kan tillskrivas avsaknaden av en handkontroll alternativt tangentbordsinput.

Om vi bortser det kontrollmässiga missödet så visar det sig snabbt att Overgame är en titel utan substans. Det är utan tvekan ett kul spel, men roligt att spela är det knappast. Det blir smärtsamt tydligt att det inte räcker att bygga ett spel på ett skämt, du måste ha mer att binda upp det kring för att inte helt tappa suget. Du kommer skratta många gånger, men också känna dig lite smutsig efteråt.

Det är lite som att ha trycktiI sig fem ostburgare från McDonald´s – Givetvis gott för stunden, men efteråt ångrar du dig och känner att du borde ätit något med mer näring.

FOTNOT: Overgame är kostnadsfritt och går att spela direkt i din webbläsare på https://overboy.itch.io/overgame

Overgame 2 Tveksamt + Inledningsvis hysteriskt kul + Sköna röstskådisar och fina pixlar - Saknar substans - Du har noll kontroll Det här betyder betygen på FZ