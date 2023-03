Xbox Game Pass - Mars 2023 - Part 2

Mars sista tillskott till Game Pass-katalogen blir två spel som släpps direkt på tjänsten. Sony-utvecklade MLB The Show 23 med sin årliga version och rytmspelet Infinite Guitars.

Resten av månadens spelskörd hittas här: Xbox Game Pass - Mars 2023 - Part 1

Nya titlar:

MLB The Show 23 (28 mar, konsol+cloud)

Infinite Guitars (30 mar, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 mars: A Memoir Blue, Chinatown Detective Agency, ClusterTruck, Double Dragon Neon, Kraken Academy!!, MLB The Show 22, Power Rangers: Battle for the Grid.

Xbox Game Pass

