Chris Avellone anklagades för sexuella övergrepp - nu har de två kvinnor som anklagade honom blivit dömda till att betala skadestånd och har offentligt uttalat att Avellone var oskyldig

År 2020 anklagades Chris Avellone för sexuella övergrepp på Twitter. Anklagelserna som aldrig utreddes eller undersöktes ledde till att en decennielång karriär i spelindustrin avslutades.

År 2021 anmälde han de två kvinnorna Karissa Barrows och Kelly Bristol för förtal.

Nu har dom fallit och de två kvinnorna har författat följande uttalande:

Mr. Avellone never sexually abused either of us. We have no knowledge that he has ever sexually abused any women. We have no knowledge that Mr. Avellone has ever misused corporate funds. Anything we have previously said or written about Mr. Avellone to the contrary was not our intent. We wanted to support women in the industry. In so doing, our words have been misinterpreted to suggest specific allegations of misconduct that were neither expressed nor intended. We are passionate about the safety, security and agency of women, minorities, LGBTQIA+ persons, and every other community that has seen persecution in the video game industry. We believe Mr. Avellone shares a desire to protect and uplift those communities. We believe that he deserves a full return to the industry and support him in those endeavors.”

- Karissa Barrows, Kelly Rae Bristol

På Twitter för tre år sedan hävdade dock Barrows att Avellone var: "...ett oförskämt och konspirerande sexuellt rovdjur" som utfört sexuella övergrepp mot Barrows.

Länk Forbes: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2023/03/25/video-game-writer-chris-avellones-accusers-issue-public-statement-retracting-accusations-of-sexual-assault/

Länk Avellones blog: https://chrisavellone.medium.com/joint-statement-from-karissa...-