Oväntad succé

När spelet The Light Brigade visades upp första gången i en trailer på en "VR trailer showcase" och en Sony State of play passerade det som en axelryckning.

Spelet såg inte nämnvärt "snyggt" ut utan som ett spel "anpassat för Quest" och sen portats till PCVR & PSVR2 eller visade upp speciellt gameplay.

Man anade inte att det blev ett spel man lätt kan lägga i toppen bland dom bästa VR spelen.

Spelet

Spelet är en sk Rogue-lite shooter med realistisk vapenhantering plus en del magi.

Vapenhanteringen är så pass realistisk att det känns på riktigt. Man måste göra det mesta manuellt så det handlar inte om att trycka på knappar och titta på en animation vid omladdning osv.

Handlingen är inte så avancerad men handlar om att återställa ljuset till världen som hamnat i evigt mörker.

Man färdas som i alla flesta roguelites genom sk procedurally generated världar, där man får strida mot olika sorters fiender.

Jag tycker det ser ut som soldater från första och andra världskriget men som är besatta av mörk magi osv. Man möter även en del magiker och djur och monster på vissa banor.

Banorna blir som sagt slumpade varje gång men det finns vissa delar i världen som alltid är samma. Vilket jag tycker passar bra då det knyter ihop det slumpmässiga med "byggda" delar så det alltid känns naturligt och inte helt huller om buller.

Det är sällan man ser saker gå ihop onaturligt när banorna byggts upp även fast det kan uppstå nångång.

När man kör en runda så förutom att strida mot fiender så samlar man själar av fallna fiender och kamrater från The Light Brigade. Dessa själar använder man för att uppgradera sin klass, vilket kan göra vid vissa altare som finns utplacerad på slutet av vissa banor.

Det finns liknelser med Dark souls/Elden ring här. Själar man samlat på sig förlorar man om man dör och inte hunnit använda dom för att uppgradera sig. Dör man engång har man chansen att hitta sitt lik och samla sina själar men dör man ingen innan man samlat ihop dom är det Game over.

När det är game over kommer man tillbaka till hubbvärlden. Där kan man låsa upp nya spelarklasser, vilket innebär andra vapen och man kan köpa permanenta uppgraderingar till sin klass eller klassöverskridande uppgraderingar.

Under spelets gång så hittar man loot i olika kistor och krukor. Looten kan bestå av tarotkort som ger en buffar under pågående runda och även vapen uppgraderingar som optiska sikten, ljuddämpare mm och magier.

Man hittar också ammunition, handgranater, first aid kits mm som man förvarar i sitt bälte. Här kan jag tycka det enda negativa med spelet. Bältet är inte alltid riktigt placerad rätt, den vrider inte alltid med kroppen och det känns som man alltid måste titta ner för att plocka upp ammunition.

Varje värld/biom består av ett antal banor och i slutet så möter man en boss. Det finns totalt 3 bossar just nu och varje boss erbjuder en unik kamp som inte är lik den andra.

Det kan vara svårt att överhuvudtaget ta sig till nån boss första gångerna man kör, men ju mer man spelar får man uppgradera sin klass + att man själv blir bättre.

När man väl klarat alla 3 bossar första gången, då är spelet inte slut utan man kan som sagt låsa upp fler klasser och svårighetsgrader.

Svårighetsgraderan ändrar på vilka typer av fiender det finns på banorna och hur fienden är rustad och beter sig.

Spelet styrs med smooth locomotion tillsammans med teleport. Teleporten är inte tänkt i första hand som en komfortinställning utan handlar om likt Half life alyx att snabbt kunna förflytta sig.

Tex får man många fiender på sig som skjuter och vissa tom beslutar sig för att rusha mot dig så kanske det lättaste inte är att backa springa till skydd, då kan man fortare teleportera sig till ett skydd längre bak.

Dvs teleporteringen fungerar som tillägg till gameplayet och inte som komfort

Komfortinställningar finnns som vinjett (krympande fov vid rörelse) osv. Man kan även välja att spela sittande.

Jag tycker det här spelet bjuder på mycket variation. Jag har många timmar med det här spelet och man blir bättre ju mer man spelar.

Striderna kan inledningsvis både kännas simpla men även riktigt svåra.

Jag har både råkat ut för omgångar då man möter några stackars fiender med pilbågar som man lätt plockar men ibland har man mött en batalion med fiender där alla har automatvapen.

När några dessutom beslutar sig för att rusha en och kasta granater ja då blir det svettigt

Spelet har gått och blivigt mitt favorit rogue-lite spel. Mitt förra favoritspel var In death unchained som jag recenserade för nått år sen.

Jag ser mycket likheter med det spelet vad gäller innehåll och omspelarbarhet, man känner helt enkelt "bara en runda till" och kan inte sluta.

Jag rekomenderar detta spel till alla som gillar rogue-lites eller som gillar skjutarspel i VR.

Utvecklarna uppdaterar spelet regelbundet med QoL och Bugg-fixar. Mer content kommer även att läggas till i framtiden.

Spelet finns till PCVR (SteamVR), Meta Quest 2, PSVR2.

Jag spelar spelet på SteamVR.

Meta Quest 2 trådlöst via VD & Airlink

Intel i7 8700K

32GB ram

GeForce RTX 3070 8GB

Spelet kunde för mig ibland få tillfälliga prestandadippar på vissa banor men det har i det stora hela åtgärdats via uppdateringar på senare tid.

Dipparna kan också bero på VD som jag använder för att köra Quest 2 trådlöst till datorn.