The Last of Us på PC

Såg att det väldigt nyligen har släppts till PC, men verkar vara i ganska taskigt skick.

Med lång shader-laddning och ostabil optimering överlag enligt väldigt många på Steam-forumet. Är sugen på att köpa, för att få uppleva igen med nytt fräscht utseende och följsam kontroll, men jag tror jag avvaktar ett tag tills ett par patchar trillat in.

Om jag inte missminner mig så är det samma studio som portade Uncharted 4 till PC, vilket också hade sina problem i början men fixades efter en tid. Någon här som inte kunnat hålla sig och testat TLOU på PC?