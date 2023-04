En arresteringsorder som går fel i det väldigt vackra Hope County, Montana, USA som visar sig förvandlas från ett typiskt "HillBilly Amerika" till ett religöst mecka. Du får förhoppningsvis i alla fall en ny kompis i form av en björn vid namn "Cheezeburger" (Det är ju "HillBilly Amerika" som sagt)

Grattis på Femårs dagen säger vi till Fadern, syskonen och resten av dårarna

Far Cry 5 vart jag väldigt kär i av någon outgrundlig anledning, jag är ingen naturälskande kille och går vilse i "open world" spel men det var något med Far Cry 5 som jag fastnade väldigt mycket för.

Det kan vara det att jag är sjukligt fascinerad av hur religiösa kulter lyckas locka medlemmar till de mest absurda saker som tids nog spårar ur å det grövsta. Det kan även ha varit det att landskapet i Far Cry 5 består mycket av åkermark, skog, berg och vatten precis som det är i Dalarna, den delen av Sverige jag är född och uppvuxen i.

Hur som helst så har jag nött och kämpat mig igenom Far Cry 5 som Ubi Soft släppte den 27'e Mars 2018. Rent grafiskt så tycker jag att det håller riktigt hög klass och en riktigt hög nivå med dagens moderna ögon mätt. Spelet är fullt av vackra miljöer att upptäcka och är inte långa sträckor av "ingenting" utan det är i regel full fart i en väldigt rik miljö där man både kan bli beskjuten av fiender i flygplan alternativt riven av en vild björn, en av sektens "knarkvargar" eller varför inte bara attackerad av en simpel tvättbjörn ?

Det är lite som ett avsnitt av "Visst nappar det med Bengt Öste" med lite hallelujah och en jävla massa pang-pang

Kartan du rör dig på är stor och det finns möjlighet att köra med "Fast Travel" till vissa ställen på kartan och du kommer hela tiden att möta fienden som i detta fall är medlemmar i sekten "Eden's Gate" som leds utav den karismatiska ledaren Joseph Seed med syskonen som hantlangare och Mini Bossar om man så vill. Det gäller att inta och förstöra delarna utav kartan och i varje del så härskar ett av någon av syskonen (Jacob, John, Faith och slutligen ledaren Joseph) Seed.

Ska jag vara helt ärlig så tog jag en sex månader lång paus när jag mötte nederlag efter nederlag i mitt möte med Jacob Seed första gången

Det finns många uppdrag att genomföra om man vill gå den långa stigen, allt ifrån att ta kål på "Knark björnar som löper amok vid äppelfarmen" till att "dyka och hämta Moonshine" i vattnen som är en stor del av Hope County. Om du inte känner för att kallsupar är din grej så kan du njuta av att bränna runt på en vattenskoter eller varför inte fiska lite ? Under resans gång så kommer du dessutom att kunna skaffa dig "Brothers in arms" som hjälper dig under spelets gång, allt ifrån den stora mysiga björnen "Cheezeburger" eller varför inte den bågbeväpnade stealth smygande Jess Black?

Vapnet eller Hunden Boomer, något av dom är då människans bästa vän?

Mina favoriter som kompanjoner i slagfältet var dessvärre Adelaide Drubman som flög som en kratta men som man kunde åkalla och så kom hon flygande i sin helikopter som man hade nytta av så fort man fick kunskapen att använda sin Änterhake (Ett verktyg som är användbart när man ska ta sig upp för berg annars, hint hint). Grace Armstrong med sin sniperbössa som gjorde ett sjujävla jobb på att panga fiende och slutligen hunden Boomer som kunde upptäcka fienden, markera ut dessa och med lite tur komma med vapen åt en. Björnen Cheezeburger var rätt skön han också men det var ju mest för att han var mer "rakt på sak" och inte så fin i kanten.

Du kommer säkert att få andra favoriter om du spelar spelet. Medhjälparna låser man givetvis upp genom att genomföra ett uppdrag av något slag, dessa medhjälpare kommer du att behöva under spelets gång och alla är användbara beroende på hur ett uppdrag ser ut. Det ska tilläggas att de inte kommer att kunna hjälpa dig under dom stora bataljerna då du ska tampas med någon av syskonen Seed.

Uppdragen man genomför är har allt ifrån att jaga konvojer på vägarna, spränga sektens heliga utposter och att fri ta gisslan som sekten lagt beslag på. Ibland är det snabbt och enkelt, andra stunder sliter man sitt hår när man ska ta och boss-fightas med något av syskonen Seed och nu tänker jag på Jacob Seed som var i överjävligaste laget.

Kom ihåg, använd alltid flytväst och sitt för guds skull ner i båten

Fiender finns det gott om, både vid vägarna eller vid strandkanter där dom försöker omvända ortsbefolkningen. Dom kör omkring med både flygplan, bil och lastbil och försöker ta kål på en så det enda rätta är att skjuta först om du nu inte befinner dig i ett fordon med hjul för då kan du ju alltid "ta dom i farten" men akta för guds skull innevånarna i Hope County som dom håller som gisslan i sina försök att omvända dom för även dessa som man räddar kan man ha som medkämpar i striden.

Summa summarum, det är överdådigt vackert och aldrig tråkigt

Det finns ju förutom klanen Seed och dess hantlangare annat att göra och mycket utav sidospår och miljön i Far Cry är det som gör detta spel väl värt att spela i mina ögon. Känner du för lite fart och lattjo-lajbans så är det allt med "Clutch Nixon" du ska leta efter då Clutch är en legend i Hope County, en beryktad Stuntman helt enkelt och även du kan ta chansen att genomföra hans stunts som genomförs i luften, på hjul och framför allt med en jävla massa fyrverkerier och explosioner.

Vill kort och gott avsluta med att säga att detta utan tvekan är det roligaste och finaste av alla dom "Open World" spel jag har provat so far.