Älskar Far Cry och är mina favorit spel. Klarade precis Far Cry 5 på Xcloud. Nu är jag sugen på Far Cry 6 och hoppas snart kunna spela med Ubisoft+ genom Xcloud på min Samsung TV.

Någon som spelat Far Cry 6? Tycker det mer påminner om Far Cry med standen i början och hur miljön ser ut på ön å de. Tycker ni son spelat att Far Cry 6 är grymt?