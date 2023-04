Xbox Game Pass - April 2023 - Part 1

Ny månad och nya spel som läggs till i Game Pass-biblioteket! Dags för det sista släpande spelet från Bethesda-köpet att göra entré både på Xbox och på Game Pass när Ghostwire: Tokyo från Tango Gameworks ansluter i mitten av månaden. Xbox-releasen sammanfaller med en större uppdatering av spelet, Spider's Thread, som lägger till allt från mer story och nya områden till nytt game mode.

Spelsläpp från Xbox Game Studios blir det också när Minecraft Legends släpps direkt på Game Pass i mitten av månaden. En action-strategi-spinoff med upp till 4v4 PvP för den som är lagd åt det hållet. I övrigt blir det hockey med NHL 23 som läggs till via EA Play och så Loop Hero som kommer redan idag.

Första halvan av april innehåller också två återvändanden till tjänsten. Double Fine's Iron Brigade återkommer efter många års bortavaro, det var ett spelen som fanns med när Game Pass lanserades 2017. Goat Simulator som inte varit borta fullt lika länge (två veckor!) gör också comeback.

Quantum Break som såg ut att lämna Game Pass kommer att vara kvar, eller återvända om det hinner lämna, beroende på hur fort MS kan lösa licensstrulet som var på väg att orsaka en delisting från Xbox.

Nya titlar:

Loop Hero (4 apr, konsol+PC)

Goat Simulator (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Iron Brigade (6 apr, konsol+cloud)

Ghostwire: Tokyo (12 apr, konsol+PC+cloud)

NHL 23(13 apr, konsol)

Minecraft Legends (18 apr, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 april: Life is Strange: True Colors, Moonglow Bay, Panzer Corps 2, Rainbow Six Extraction, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, The Long Dark, The Riftbreaker.

Xbox Game Pass

