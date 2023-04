Såhär ser min retrospelhörna ut. En 28 tums Sony Trinitron, N64, Dreamcast, GC, Nes och Turbografx. Sneset burkar vara framme men det har varit på lagning. Riktigt fin bild på tvn, speciellt med RGB kablar.

Och så har jag runt 50 andra konsoler och en liten 10 tums Ikegami proffsmonitor.

Nintendo 2st

Super Nintendo

Nintendo 64

Gamecube

Wii U

Switch

Switch Lite

Snes mini

Nes mini

Gameboy

Gameboy Pocket

GBC

GBA SP 3st

Virtual Boy

3DS

New 3ds

New 3DS XL

New 2DS XL

Master System

Mega Drive 2st

Sega 32X

Sega Saturn

Dreamcast

Gamegear

Xbox 360 Slim Halo Reach edition

Xbox Series X

Xbox Series S

PSP 3004

PSP Go

PS one 2st

PS2 Slim

PS3 60 GB

PS5

PS Vita

Neo Geo Aes

Neo Geo Pocket Color

TurboGrafx 16

Atari Jaguar

Atari Lynx

Philips CDI

N-gage

WonderSwan Color

Swan Crystal

R-Zone

Retron 5

Game.com

Gizmondo

GP32

Evercade

Evercade VS

Evercade EXP

Det är 3DSen som går varmast här, och av retrokonsolerna är det GCn.

Några fler retroälskare här?