Hjälp mig hitta spel som är gratis/billigt

Tjo

Det är ju rea i helgen och jag är sugen på att skaffa ett väldigt billigt (runt 100:-) eller gratisspel att börja spela casually på.

Jag köpte Civ 6 för framtiden i och med att det är nästan gratis denna helgen.

Men jag skulle gärna vilja ha ett casualspel till som man kan ha utifall man blir sugen på att lira.

Jag har tyvärr inget Nintendo, annars hade detta inte varit något problem. Jag har heller inget gamepad till datorn.

Min PC:

* i7-8600K

* Geforce 1070Ti

* Spelar i 1440p (27")

* ca 6600 3dmark poäng (och jag brukar inte köra max-details på något spel)

Historik (2000-talet):

* Spelade mycket golf. Links 2001/2003 och nyligen Perfect golf.

* Spelade en del FPS som CS, Battlefield (typ alla) men orkar inte möta karate-reflexer.

* Sen 2005 spelade jag WoW som besatt tills i april då jag inte kände att det var värt pengarna så jag inte kände någon.

* Nyligen för typ en månad sen spelade jag Diablo 3 och spelade igenom kampanjerna och blev level 50. (Vet inte om jag orkar levla då jag sett "hela spelet", och få ångest över det). Har dock båda expansionen.

Spelbibliotek:

* WoW + Classic (Inte betalt subscription)

* Hearthstone

* Diablo 3 + expansions

* Starcraft 2

* Dirt Rally

* CS:GO

* Civ 6

* Perfect Golf

Vad jag inte gillar så mycket:

* Inge golfspel, orkar inte oavsett hur exakt/casual och gulligt det är. Började designa en golfbana med Unity 5.2.3 men gav upp efter alla buggar i pluginet som krävdes för Perfect Golf.

* Inge skräckspel. Alla FPS-spel, som det känns, är att man är i en mörk grotta och blir jagad av Barbapappa och hans minions på knark. Mina nerver orkar inte med det, eller hjärta.

* Inge spel som går ut på att nå checkpoint på tid. Jag är helt skadad av alla Amiga-spel där man måste komma till en checkpoint för att få spela vidare.

* Spel som Dirt Rally funkar inte med tangenterna. Så nej...

* Inga Nintendo-emulatorer. Känns inte rätt i mitt fall.

* Hatar spel där man träffar en NPC och hen är typ "Okej! Jag ska hjälpa dig så vi kan göra detta som ett team!"...... och man blir typ "Woho! Det låter skoj!"...... och sen 10 sekunder senare "Oh shit! I gotta go!"........ baaaaah.... tror jag blev skadad av Medal of Honor eller nåt. Nästa gång var man typ "ye ye.... whatever"...

* Inga mobilspel.... får eksem i hjärnan av dem. Är som att lyssna på Filip och Fredrik på högsta volym en hel dag.

* Att behöva sätta sig in alltför mycket. Därför jag inte spelar Hearthstone. Säkert jäkligt bra spel. Men är för gammal att hålla reda på 100 saker i huvudet.

* Klaustrofobiska spel i allmänhet. Man vill inte gå till kylen och hämta en öl och man hör i lurarna att det är nån alien som gnager en på halsen.

Vad jag (tror) jag gillar:

* Civilization är nog bra på så sätt att det tar tid och att man behöver inte få panik i början. Men det händer dock att man känner sig instängd av 2 andra fiender så man suckar och sen börjar man om. För man vill ha en bra början

* Bygga/Skapa/Utforska-spel och att man gärna kan ta en paus från spelet och fortsätta sen utan daglig grind.

Har ni några idéer eller nåt? Typ runt 100:- eller gratis. Och inget för 5-åringar

EDIT:

I princip så har jag missat ALLA spel sen 2008 Så ni behöver inte tänka bara i nutid

EDIT 2:

Tycker det är skit att FIFA 23 finns till PC, men inte NHL som fanns förr i tiden då man kunde spela med gubbar som såg ut som en blandning av hundmat och brandmän.