SÄLJES: Star Wars Jedi Survivor (PS5) [SÅLD]

Spelat genom en gång, superbra spel!

Är dock inte så mycket för att spela om så jag tänkte sälja vidare. Är i jättebra skick, ser oanvänt ut.

500kr plus frakt, kan också hämtas i Lund.

Kan även bytas mot Tears Of The Kingdom, men det tänker jag mig att ingen tröttnat på än 😃