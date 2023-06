Xbox One Reveal - tio år senare

Jag tyckte presentationen var dålig och när man väl testade Xbox one första gången insåg man vilket skit det var.

Tom menyerna i spelt "hackade".

värdelös konsol, värdelös generation imo. Xbox one, PS4 hade inget att erbjuda om man som jag körde PC och Switch tex.

Jag hade en PS4 men den spelade jag typ bara NHL på och The Last of us remaken

PS4 var en underpresterande enhet också men kanske inte lika illa som XB one