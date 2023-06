PC Bottleneck

Det finns en kalkylator som kollar om CPU och GPU arbetar bra tillsammans.

https://pc-builds.com/bottleneck-calculator

Hur ser det ut för er?

Nu äger jag ett rtx 4090 och i7 10700K processor.

Om jag förstår det hela rätt så bör jag uppgradera till Intel i7-13700K eller AMD Ryzen 9 7900X om jag skall spela i 4K.

Jag bör alltså inte lira i 1440p för då är processorn bottleneck.

"Processor bottleneck is worse, than graphic card bottleneck, because utilization of your processor will be on maximum and it will throttle other programs that are ran in background. Also you won't experience maximal performances that your graphic card offers."