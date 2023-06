Skådisar i spel, realism

Skrivet av Molotov: Det enda jag kommer tänka på är death stranding och det fungerade hur bra som helst 5 av 5 spel 👌 Vadå ser man inga ansikten i Half life? Vad har du spelat för half life eller tänker du på headcrab zombies? Gå till inlägget

Half-Life var kanske ett dåligt exempel. Jag tänkte mest på att man inte ser hur Gordon ser ut, som man "är" i spelet. Tänkte inte på att man faktiskt pratar med andra i spelet och ser deras ansikten. Men dom är ändå lite karikatyr-aktiga, men hyfsat realistiska. Samma med GTA 4. Karaktärerna i spel som Cyberpunk, Gears of War, Red Dead Redemption, The Last of Us, Uncharted, God of War funkar också, mycket för att man inte sitter och jämför med hur skådisen ser ut på riktigt, och sen stör sig på att de inte lyckades helt att få till det fotorealistiskt. Death Stranding fick till det bra, det håller jag med om. Senaste skräckexemplet tycker jag är Jedi Survivor.

Detroit Become Human fick också till det bra, åtminstone med några av skådisarna. Jag stör mig väl mest på spel där det ser ut som de klippt ut ansiktet och klistrat på, inte mycket bättre än i spel från 2001