45+ timmar spelade av Zelda: Tears of the Kingdom, hur ser dina siffror ut?

Nu har det gått elva dagar sedan releasen av Zelda: Tears of the Kingdom vilket innebär att vi kan se en ungefärlig siffra på hur länge vi spelat (om du började spela på releasedagen, vill säga). Jag fick beskedet "Played for 45 hours or more". Man kan lugnt säga att jag gjorde det mesta av den här långhelgen.

Det är typ omöjligt att sia om hur långt jag kommit men om jag höftar... en sjättedel? Eller en femtedel? Svårt att säga. Kan det bli så att jag klockar in på 250 timmar. Känns... stort. Å andra sidan lade jag 150 timmar på Breath of the Wild, så omöjligt är det inte.

Hur många timmar har du (hittills) lagt på Tears of the Kingdom?