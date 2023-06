Jag vill framhäva att jag upplever en viss grad av "imposter syndrome" när jag skriver detta inlägg. Min passion för det universum som J.R.R. Tolkien har skapat är djupt rotad, och jag engagerar mig regelbundet i denna värld genom böcker, spel, diskussionsgrupper och podcasts så mycket som möjligt. Trots detta vill jag betona att jag inte betraktar mig själv som en expert på något sätt. Jag kan inte minnas en bråkdel av alla namn på viktiga händelser och hjältedåd, och jag kan inte räkna till hundra på varken Quenya eller Sindarin. Men jag älskar ändå detta universum och känner att det vore roligt med en tråd där vi kan diskutera Tolkien och den värld han skapade.

Jag ska göra mitt bästa för att hålla tråden kort, eftersom det är omöjligt att gå in på varje populärkulturell skapelse som är baserad på böckerna/filmerna. Jag kommer främst att lista några av mina personliga favoriter. Om det finns intresse kommer jag att fylla på inlägget med tips och råd från er på forumet.

Det finns en mängd spännande sysslor att engagera sig i såsom figurspel från Games Workshop (som jag själv ägnar mig åt), statyer och figurer, filmreplikor av vapen, boksamlingar och YouTube-kanaler. Trots detta känner jag ibland att Sagan om ringen fortfarande saknar det "fantastiska" spelet. Visst, jag har haft roligt med War in the North, underhållits av Shadow of Mordor och haft ett dumt leende på läpparna när jag ridit över Pelennors slätter i Lord of the Rings Online. Med Embracers förvärv av Middle Earth-licensen har jag försiktiga förhoppningar om en ny uppgång för Midgård inom spelvärlden.

Ett önskemål från min sida är dock att vi tar diskussionerna om Amazon's Rings of power i de befintliga trådarna. Amazons äventyr i Midgård river upp en del känslor och det vore bättre att åsikterna om den serien kanaliseras i dess respektive trådar

Det första spelet baserat på J.R.R. Tolkiens legendarium var The Hobbit (1982). Det är ett textbaserat äventyrsspel som utvecklades för Commodore 64, ZX Spectrum och ett handfull flera system. Efter en Golden Joystick-vinst för bästa strategispel 1983 blev det något av startskottet för Lotr-spel. Det var 1982 och mycket har hänt sedan dess. Midgård har avbildats i allt från strategititlar till MMORPG och Lego-spel och i och med Embracers köp av rättighterna till Sagan om ringen och The Hobbit så är chanserna goda att flera spel är på väg.

Vill du testa spelet kan du göra det i din webläsare här

Kvantum tipsar om en riktigt läsvärld artikel om The Hobbit (1982)

Min personliga åsikt är att spel baserade på sagan om Ringen inte alltid lyckats fånga den fantastiska världen skapad av Tolkien, men vissa har varit riktigt nära. Genom åren har dessa spel blivit omtyckta av både fans av boken och filmserien och spelare som söker en djup och engagerande spelupplevelse i en av fantasylitteraturens mest älskade världar.

Efter Jacksons filmer i början av 2000-talet så la EA vantarna på filmlicensen och tryckte ur sig ett gäng spel som blev rätt så populära.

