Diablo IV Game Pass och Xcloud

Jag tyckte det där lät fel, för det stämmer inte alls med mina minnen. Var tvungen att googla lite datum, men tycker inte att det tog lång tid.

Affären slutfördes 9 mars (källa Wikipedia)

"Microsoft announced that the acquisition was complete on March 9 and that ZeniMax had become part of the Xbox Game Studios group"

12 mars, bara tre dagar senare läggs många av Bethesdas moderna titlar till på Gamepass:

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/11/20-bethesda-games-now-...

Under sommaren läggs resten av deras moderna utbud till på tjänsten (har för mig att det var i samband med deras första gemensamma show):

https://screenrant.com/xbox-game-pass-bethesda-2021-fallout-e...

Efter det har de såvitt jag vet mest lagt till gamla klassiker periodvis. Men majoriteten av deras aktuella spelkatalog fanns på Gamepass inom dagar, och i värsta fall 3 månader.