Ända sedan Game Dev Tycoon så har jag längtat efter ett nytt spel som tog grepp om samma genre, men med mer djup. Sedan hittade jag Mad Games Tycoon 2 av misstag, samma dag som det släpptes skarpt. "Por supuesto måste detta provas!"

Så hur bra var det? Se nedan...

The story thus far...

Där är ingen story. Svårare än så är det inte. Exakt samma upplägg som Game Dev Tycoon. Starta din studio från scratch, bli en framgångsrik spelstudio. Dock har de i MGT2 (för långt namn, vidare kommer det benämnas som MGT2) tänkt precis som jag "Game Dev Tycoon var jättekul, men för ytligt.". Så de lade in en HERRANS massa mekanik i det hela.

Spelmekanik

Väldigt lätt när du listat ut det, lite för svårt innan. Jag har fortfarande inte fattat exakt hur man får fram allt, och en del googling var nödvändig, iaf för mig, för att förstå vissa samband och funktioner. Spelet har en tutorial som är väldigt, väldigt dålig och kort, och den visar dig i stort sett "såhär bygger du ett rum. Så, kör i vind!". Så inlärningskurvan, även för dem av oss som spelat denna typ av spel förr är lite brantare än vad den behövde vara.

Förutom det, så är spelmekaniken identisk, fast mer utfläskad, som Game Dev Tycoon.

Vad behöver du för att göra ett spel? Speldesigner, programmerade, ljudtekniker och grafiska formgivare. Till att börja med.

Det är här det börjar bli intressant.

Hur vet du hur ditt spel blev mottaget (på detaljnivå)? Visst, recensionen ger dig en fingervisning, och fanmail ger dig en annan, men djävulen sitter i detaljerna, inte i Blizzard spel. Så du behöver en Q&A avdelning, som förutom spelrapporter kan hjälpa dig med speltest, buggjakt och finputsning av spel.

Så vissa spel är mer heta än andra. Hur lär du dig göra sådana spel? Du forskar!

Vad ska jag forska på?

Så. Nu har du forskat fram hur du gör tex ett FPS med Aliens som tema. Men fansen vill ha mer, de ogillar din spelmekanik, din grafik, ditt ljud. Så du måste "forska" fram hur du bygger en grafisk formgivningsavdelning, och en ljudavdelning. Spelmekaniken kan dina speldesigners och programmerare fixa.

Jahapp, spel klart. Men du är ju en liten fisk i den stora sjön, så du behöver en utgivare. Fast de snikna jävlarna ger dig mindre cash / spel ju större marknadsandel de har, men de kan å andra sidan få ut ditt spel till fler.

På tal om fler, du måste ju också välja de hetaste spelmedierna med störst publik att få ut dina spel till. Har du tekniknivå nog på din spelmotor (om du ens har en) för att matcha konsollerna/datorerna?

etc, etc. Ni fattar grejen. Det finns MASSVIS med grejer att fippla med. Se bilden nedan, detta är "bara" för distribution:

Många val blire...

Trots att det har ett visst djup, så tar du i botten ganska fort, så snart du lyckats knäcka spelets kod. Tyvärr. Jag hade önskat fler slumpmässiga moment.

Grafik & ljud

Grafiken är väldigt simpel. Dock är den också väldigt charmig. Man ser sina anställda lulla runt, fundera lite på saker, slappna av i loungen eller bara gå på dass. För att sedan återvända till sitt skrivbord och fortsätta arbeta.

Årliga priser utdelas.

Ljudeffekterna är identiska med Game Dev Tycoon, ner till det knackrande ljudet när dina arbetare sitter och jobbar. Bakgrundsmusiken är UNDERBAR. Allt från 70-tals disco till lite mer 80-talig rockish. Det är ett nöje att lyssna på.

Min serverhall!!! <3

Avslutningsvis vill jag säga att spelet är väldigt, väldigt, VÄLDIGT beroendeframkallande. "Bara ett spel till.", "Bara en konsollkomponent till", etc, etc ad infinitum. Har du ett helt gäng timmar att döda, gillar simulatorer och spelutveckling, så är detta en pärla som bönar och ber om att du ska hitta den, putsa den och ge ut den via valfri utgivare.

Denna recension gjordes efter att ha spelat 23 timmar på 3 dagar (ja, frugan glor snett på mig just nu). Alla bilder är från PC, som allt spelandet skedde på.