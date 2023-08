Nytt csgo lag söker spelare och coacher

Nu håller vi på att starta upp ett nytt csgo lag där vi söker flertal spelare.

Det krävs inte någon speciell rank för att ansöka utan laget kommer vara uppdelat i A, B, C lag så beroende på din rank osv så kommer du kunna hamna med dem som är i samma rank som dig.

Varför vi har valt att göra så här är för att vi vill ge flera spelare en chans att tävla och få spela i ett lag.

Till en början kommer det vara en test period för att se hur det fungerar med lagen. När vi fått igång fungerande lag så kommer varje spelare få ett avtal. ( Det är ingen lön till en början utan till en början så tjänar man endast erfarenhet och dem pengar man vinner i turneringar, men det kommer ändras inom en väldigt snar framtid)

Det finns även möjlighet att ansöka om en plats som coach för dem som är intresserade av det.

Det finns 2 st krav för att ansöka :

# Du måste vara minst 18 år ( Är du under 18 år och söker ett lag så kan du skicka in en ansökan till Junior laget som kommer startas under hösten/vintern)

# Mikrofon och Discord är ett krav

Är du intresserad?

Skicka då in en ansökan till våran mail :

beerightback.offical@hotmail.com

Skriv Lag ansökan som titel för att ansöka (Skriv junior ansökan om du vill ansöka till de yngre laget)

Sen kan du berätta lite om dig själv, varför du ansöker och gärna berätta din rank både på MM eller om du spelar på någon annan sida.

Ifall att du har några frågor så kan du också skriva till den mailen.

Du kan även skriva frågor här, vi kommer försöka svara så fort som vi kan.

- Beerb