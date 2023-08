Xbox Games with Gold - Augusti 2023

Ny månad och nya spel att hämta hem utan extra kostnad för alla med Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration.

Den här gången blir det actionplattformare med Blue Fire och 90-talsinspirerat driftande i racingspelet Inertial Drift.

Detta är den sista omgången spel då Games with Gold försvinner när Xbox Live Gold byts ut mot Xbox Game Pass Core den 14:e september. Då får man istället tillgång till 25+ spel från Game Pass-katalogen. För oss med Xbox Game Pass Ultimate blir det ingen förändring utöver att vi inte får GwG-spelen varje månad, så det är ju lite kass.

Det har varit skoj att sätta ihop de här posterna varje månad här, även om intresset för det mesta har varit svagt. Lite vemodigt att dra ihop den sista tråden här måste jag säga, men jag hoppas väl att någon har tyckt att det varit intressant i alla fall.

GwG Augusti:

Blue Fire (1-31 aug)

Om spelet: "A Dark World Awaits - Travel through the perished world of Penumbra to explore unique areas filled with diverse enemies, sharp 3D platforming challenges, quests, collectibles, and more.

Embark on an extraordinary journey through the desolated kingdom of Penumbra and discover the hidden secrets of this long-forgotten land. Explore mystical temples, encounter survivors and take on strange quests to collect valuable items. Along your adventure, slash your way through daunting adversaries, roam across mysterious and abandoned regions, leap through deadly traps and ultimately master the art of movement."

Utvecklare: ROBI Studios

Utgivare: Graffiti Games

Release: 2021-07-09

Opencritic 71

Inertial Drift (1-31 aug)

Om spelet: "Forget everything you know about drifting.

Set in a 90's retro future, Inertial Drift is an Arcade Racer with a devastatingly unique handling model and unbelievably satisfying twin-stick drift mechanics. Inertial Drift offers a whole new level of accessibility and challenge to the arcade racing genre - for a driving experience genuinely unlike anything you've played before

Unique Twin Stick Controls for Precision Drifting - The right hand stick gives you total control over your drift. Intuitive for new players and uniquely challenging for pros.

16 Fiercely Individual Cars - Each vehicle is a totally different beast with unique characteristics to master. Get behind the wheel and try to tame Sport Hatchbacks, Coupe's, Supercars & more!

20 Demanding Tracks - Tear through neon city streets, race around rural temple complexes and hurtle down winding mountain passes.

Set in a 90s Retro Future - Bold and distinctive environments set beneath neon-pink sunsets and twilight skies.

Single Player Story Mode - Perfect your craft through a mix of races, head-to-heads, time trials and style showdowns!"

Utvecklare: Level 91 Entertainment

Utgivare: PQube Limited

Release: 2020-09-30

Opencritic 81

#xbox #games-with-gold #nyhetstips