Loki säsong 2

Skrivet av Devan: Det kommer en ny Daredevil som är typ mer av samma som sändes för några år sen.

What if ...? skall det komma en säsong till av i alla fall, när vet vi ej än.

Juste, Daredevil kan ju bli bra. What if är också ganska nice men är inte så inne på animerat just nu.