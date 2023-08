Söker ett spel

Instämmer med föregående. Frågade ChatGPT:

”Det spelet du beskriver låter som "The Book of Unwritten Tales" (svensk titel: "Boken om Outgivna Sagor"), ett peka-och-klicka-äventyrsspel som utspelar sig i en klassisk fantasymiljö. I början av spelet blir spelarens karaktär, en trollkarlslärling, lurad av andra lärlingar och hamnar i en hage med grisar. För att komma ut ur hagen måste spelaren lösa olika problem. Spelets inledande story handlar om att din trollkarlsmästare ska delta i en tävling, och motståndarens lärlingar är de som orsakar problemen. Det här spelet släpptes under 2010-talet.”