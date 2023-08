HTML Template - Steel - Bootstrap 5.2.2 Admin Template 2.0

Hej

Tänkte bara tipsa om en admin-template jag gjorde för ett år sen som är helt gratis och behöver inte credits eller sånt för att användas (The Do What the F*ck You Want to Public License). Den använder även SCSS som är en fil där variabler för CSS sparas, och ändras de så genereras css-filen om, om man använder program som Visual Studio Code. Den använder Bootstrap-frameworket så allting är responsivt vilket kan testas genom att dra i browser-fönstret så ändras innehållet. Kan vara bra för er som vill ha en design till ett admin ni jobbar på.

Demo:

https://steel.lasseedsvik.se

Allt är statiskt så klicka på som en galning. Inget kan försvinna eller bli trasigt

GitHub:

https://github.com/lasseedsvik/Steel-Bootstrap-5.2.2-Admin-Te...

För screenshots, download och information etc.

Enjoy!