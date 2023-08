Vilka "Mat-Tubers" följer ni?

Tjo

Tänkte höra med er vad ni följer för matlagningsfolk på Youtube Försöker väcka liv i nästan obefintligt matintresse. Är så sjukt tråkigt att göra mat åt bara sig själv så det blir mycket ärtsoppa med knäckebröd, och mjölk med havregryn. Med en inkomst på 11k som sjukskriven så är det lite knapert men det går säkert att hitta billiga knep.

Jag följer dessa:



FrenchGuyCooking (Alex)

https://www.youtube.com/@FrenchGuyCooking

Trevlig fransk kille som gör en hel del videor. Man snubblar på ett tips eller två ibland.

Vincenzo's Plate

https://www.youtube.com/@vincenzosplate

Lite het italienare som går hårt åt de som inte gör klassisk italiensk mat på traditionellt vis. Inte för dem som ogillar folk som "gnäller" eller tillrättavisar folk.

Jamie Oliver

https://www.youtube.com/@JamieOliver

Needs no introduction. Dock för en som inte har en olive garden utanför fönstret och kan skörda färska örter dagligen så blir det ganska "meh" när han börjar med "It's very simple", och sen 10 ingredienser senare lessnar man. Speciellt när man saknar mer än hälften av vad som krävs.

Har ni några bra tips? Sökt lite och så men man hamnar ofta på amerikanska recept där de har 10 olika kryddor, och socker förstås, och allt känns långt ifrån "fresh and light".