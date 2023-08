Final Fantasy 16 - Nystarten av Final Fantasyserien som önskades?

50 timmar senare har jag nu tagit mig igenom Final Fantasy 16. Vissa säger att detta skulle vara nystarten för Final Fantasy genren, så det var med förväntan jag tog mig an FF16. Jag har inte spelat ett Final Fantasy spel sedan FF12 som jag aldrig spelade färdigt och med klassiker som FF 7-10 så kände jag att det skulle vara svårt för FF16 att leva upp till dessa fantastiska föregångare.

Du tar rollen som Clive Rosfield som utforskar världen Valisthea där flertalet riken har gjort sig hemmastadda, där politiska spel och maktdrag al a Games of thrones förekommer. Samtidigt förgås världen av oklar farsot, the blight. Clive har således en del att stå i. Dessutom befolkas världen av ”dominants” som besitter starka magiska krafter som behandlas mer som vapen till krig än som människor.

Storyn tar en snabb och explosiv start redan från början för att sedan gå ner i tempo… i flertalet timmar och så fortsätter det till slutet. Tyvärr varar inte det höga tempot i storyn tillräckligt länge för att hålla intresset uppe och när du inte bygger allianser och samtalar i oändlighet är tanken att du ska genomföra sidouppdrag.

På tal om sidouppdrag så kan det sägas att utvecklarna inte direkt lyser med kreativitet på detta plan. Egentligen inget av alla sidouppdrag jag genomförde hade en intressant historia bakom sig. Lämna detta till person nummer 1, gå sedan till nummer två, prata, gå tillbaka och avsluta sidouppdraget. Här ska också tilläggas att uppdragen sällan ger dig något av värde, förutom erfarenhetspoäng och pengar. Det saknas alltså all motivering att genomföra dessa uppdrag.

Valet av stridssystemet är… intressant. Gillar du hack and slash och snabba strider al a anime/manga style, så kan det vara något för dig. Tyvärr blir detta ganska enformigt efter halvtid genom spelet, trots nya förmågor som öppnas upp efter hand. Utrustning påverkar din skadeverkan något men inte påtagligt. Pengar är inte heller ett problem vilket gör att du kan köpa allt det senaste som kommer ut på marknaden. Jag fann snabbt min favorit kombo av tre olika så kallade Eikons och körde stor sett igenom spelet med dessa tre.

Detta leder vidare till fienderna, där plågas spelet av upprepning, speciellt mot sista tredjedelen av spelet. Det saknas helt enkelt variation på fienderna. Krasst kan vi säga att det finna normala fiender, avancerade fiender, miniboss och superboss. Normala fiender, attackerar dig knappt utan väntar snällt på att bli besegrade. Avancerade fiender kräver lite mer av dig och minibossar desto mer. Även här tyvärr brister spelet på variation, de flesta minibossar har liknande attacker och samma attackmönster. Superbossarna är dock en av spelet styrkor där striderna ofta är storlagan och i flera steg. Risken att dö i dessa strider med superbossar ökar mot slutet av spelet, men oroa dig inte, spelet håller dig i handen. Dör du får du börja med full pot av helande flaskor samt samma liv på bossen i princip som när du dog. Detta är på gott och ont, men det blir användbart när spelet skickar 4 bossar i rad mot dig eller en boss har flertalet stadier.

Spelet är vackert särskilt i filmfrekvenser och har ett okey soundtrack. Det finns mer att säga men sammanfattningsvis är det inte i alla fall för mig den nystart av Final Fantasy som vissa påstår. Detta är ett ganska segt spel med mindre än halvt bra stridssystem. Att jag ändå ger det detta slutbetyg och inte mindre beror främst på de läckra superbossarna och att när storyn lägger i en växel är den bra och intressant.