GNIX TV - Bra gaming TV på vanlig TV

Jag har haft Tele2 TV för ett tag nu... Och det har medfört att man haft GNIX TV och det är grymt.

Ingen gamer men de spelar Valorant osv, och man får news om Nintendo releases and what not You'd love it.

Min Tele2-review:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1691785-tele-2-tv-flex...

Rekommenderar att ni skaffar det om ni kan. Hade Telia och ringde och sa upp det..... "Stannar du om du får ett bättre pris?".... standard... bleh.... ville ha Viasat så det var oundvikligt när Telia hade konflikt med Viasat.

Anyways.... jag kan vara lite målande i min review..... men se över TV-abonnemanget så kanske ni får en gaming/news-site extra

EDIT:

https://www.ginx.tv/en/

Det är som gamespot.com eller whatever. Men TV is king