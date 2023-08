Första Assassin's Creed går inte att rekommendera men inte heller att missa

Som spel sviker Assassin's Creed. Som upplevelse är det något alldeles speciellt.

Tiden är inte snäll mot det allra första Assassin's Creed. Å andra sidan märker jag hur jag själv blivit mer förlåtande med åren. Jag har spelat det, tja, tre–fyra gånger förut, och senaste minnesbilden är tydlig: "Aldrig igen", sa jag. Och nu sitter jag här. Igen.

Och det är jag faktiskt glad för, trots en hel del skavsår längs vägen.

Det är bitvis smärtsamt enformigt. Likadana strider, tiggare som loopar samma vädjan, uppdrag som är karbonkopior (finns bara en handfull olika), transportsträckor och "same same"-klättringar uppför torn. När Altaïr bestiger en spira på en katedral inser jag att Ubisoft redan då kunde variera om de ville. De ska dock inte lyckas fullt ut förrän i uppföljaren. De längtar jag efter när det är som kantigast.

Men. Det är ju första Assassin's Creed. Altaïrs resa i det heliga landet, och jakten på nio måltavlor i Damaskus, Akko och Jerusalem. Vägen fram till målen är inte alltid mödan värd men själva lönnmorden är oftast sinnrikt konstuerade. En vansinnig läkare som jag skuggar från takkronorna. Abu'l Nuqoud som bara hatar en sak mer än sitt folk: sig själv. Och mellan morden reser vi hem till assassinernas fäste i Masyaf och Al Mualisms väv av hemligheter.

Och kittet som håller allt samman och som ska fortsätta göra det i många år: Desmond Miles. Serien blev tidigt en vattendelare för sin nutida sci-fi-konspiratosika berättelse. Men jag konstaterar kort: fanns inte den skulle inte Assassin's Creed vara Assassin's Creed.

"Those who came before" viskas. Jag tvingas erkänna att jag nördryser lite grand.

Jesper Kyds toner är finstämda men når inte (liksom klättringen) sin fulla potential. Det har däremot det grafiska gjort, då spelet på Xbox Series X boostas med 4K och 60 fps. Det finns en del flimrande element, men ska du spela på konsol: spela det här.

Det finns mycket att tycka om, men samtidigt ett spel jag inte kan rekommendera. Det är allt under ytan som drar in mig. I en remakevurmande värld har jag lyft fram detta som ett av de spel jag helst ser en remake av. Det finns mycket att göra om, för världen under det trötta gameplayet pulserar av liv. Det är den som gör att jag förlåter. Förlåter, och fortsätter. Det är ganska många år sedan som jag senast spelade igenom serien. Jag tror jag är redo att göra resan en gång till.

Fotnot: Assassin's Creed släpptes i november 2007. Xbox Series X-boostat 360-spel testat.