Darksiders - En resa genom apokalypsen

Jorden har drabbats av ett meteorregn. Ur nedslagsgroparna reser sig till mänsklighetens stora fasa änglar och demoner i full färd med att slita varandra i stycken. Jordens undergång verkar stå i farstun och just då gör vår hjälte War sin entré.

Utrustad med ett överdimensionerat svärd och en röd tomteluva gör jag snart slarvsylta av allt som kommer i min väg. Jag använder bilar som slagträ mot demoners knotiga trynen, eller kastar istället bilarna några dussin meter mot en ängel i skyn. I stridens hetta stryker en och annan panikslagen människa med, men det kan inte hjälpas, jag är en virvelvind av förödelse, jag är undergångens ambassadör, jag är kriget själv.

Men just som War har det som roligast händer det så klart något med hans krafter och han dör tvärt.

100 år senare väcks han till liv igen av sina arbetsgivare - The Charred Council - ett gäng griniga stenansikten inuti en vulkan.

I konflikten mellan änglar och demoner har den brända styrelsen uppgiften att bevara "balansen", men i och med apokalypsens för tidiga början ser det illa ut på den fronten. Apokalypsens ryttare är styrelsemedlemmarnas ställföreträdare på jorden och ska egentligen bara agera på deras order.

Konversationen som följer går något i stil med:

Chef 1 - Varför har du satt igång apokalypsen i förväg? Är du helt bäng eller?

Chef 2 - Du vet att vi ville vänta tills allt var dukat!

War - Men den hade ju redan börjat när jag anlände till jorden...

Chef 3 - Tyst! Din dumsnut! Du ska få lida i all evighet! Vi ska grilla dig över öppen eld!

War - Jag har blivit bedragen - någon annan måste ha satt igång apokalypsen.

Chef 1 - Försök inte skylla ifrån dig, va. Det är ohederligt... host host.

Chef 2 - Och tant Ulla som hade frågat om just de tallrikarna...

Chef 3 - Dödstraff! Dödstraff!

War - Vad sägs om att ni skickar mig tillbaka till Jorden för att ställa allt till rätta? Då rentvår jag mitt rykte - eller så dör jag - problem solved.

Chef 1 - Hm.. Ok då. Men gör aldrig om det här igen, va? Det räcker med en apokalyps åt gången.

Chef 3 - Men elden då? Elden.

Chef 2 - Ta ditt stora svärd med dig - det är farligt att gå ensam!

Storyn är lite stökig, men det är ok. Själva spelet är helt ok.

Vid en första anblick, eller spelomgång, är det lätt att tro att Darksiders är ett så kallat hack-and-slash, i stil med de tidigare God of War-spelen, men vid en andra sittning blev det klart för mig att det också i största grad är inspirerat av The Legend of Zelda. Genom spelet får du ta dig igenom flera olika "tempel" där du växlar mellan att puckla på fiender och lösa pussel som blir allt mer invecklade ju längre i spelet du kommer. Särskilt ett rum i ett senare avsnitt av spelet där du ska balansera vikter på plattformar, teleportrar och ljusstrålar tog mig en stund att lista ut. Varje tempel har också en maffig slutboss med sina egna attackmönster att lära sig att kontra.

Slagsmålen fungerar i allmänhet bra och låter dig skifta mellan ditt svärd och bepansrade boxningshandskar eller en lie som ditt sekundära vapen genom att helt enkelt använda deras respektive knappar på kontrollen. När en fiende är nära nog död dyker en symbol upp över deras huvud som symboliserar att du kan utföra en slutattack. Utöver det får du så småningom tillgång till en pistol, en änterhake och en kaststjärna som hoppar mellan fiender som en sylvass fjäril bland blommor. Du kan dodga, blocka, göra en rad kombos och under korta stunder, om du byggt upp din "vrede" tillräckligt, förvandla dig till ett enormt odödligt väsen som sveper genom fiendehorder som en varm kniv genom smör. Dansen att använda dina olika vapen, kombos och slutattacker är en av Darksiders ljusare sidor.

En bit in i spelet får du tillgång till en brinnande häst

Artisten bakom Darksiders heter Joe Madureira (Joe Mad) och har jobbat med bland annat Marvel med serietidningar som X-men och Deadpool där han har en färggrann och fascinerande stil men just i Darksiders känns allt en aning brunt och grått, som många andra spel från PS3-eran. Visserligen spelade jag en remaster till PC, men HD-putsen och de extra effekterna bidrar inte till att göra världen mer levande. Det känns ibland mer som en brun soppa än en serietidning.

Ett område gör ombytet från en grå förfallen storstad till en brun sandig öken, men där får du o andra sidan hacka sönder stora maskar som gräver sig fram genom dynerna. Ljudet när du hackar maskar eller preparerar annat demonkött är tillfredställande - du känner verkligen tyngden i ditt svärd när det slår in i fiendeskarorna.

Världens "grymma" ton känns en aning påtvingad, utan att för den delen någonsin bli hotfull eller skrämmande, men röstskådespelarna gör ändå ett bra jobb och går helhjärtat in i sina respektive roller även om War själv låter lite väl bajsnödig. Musiken är passande nog storskalig och rikt orkestrerad med körer, maffiga trummor och stressade stråkar, men jag hittade aldrig riktigt något soundtrack jag skulle få för mig att lyssna på igen.

War fick träffa både änglar..

och demoner..

men inte fick han vara med på TV för det.

Det fanns vissa avsnitt av spelet som inte var så givande, som en rail shooter ridande på en hippogryf, eller två relativt långa avsnitt där du istället för att få använda ditt svärd i stort sätt tvingas till att använda en välsignad kulspruta eller en demonisk RPG. Det låter kanske kul, men i praktiken är spelet inte anpassat för den mekaniken som känns väldigt begränsad i jämförelse med den snabba och dynamiska svärdsleken.

Det tog mig också en betydlig stund att vänja mig vid spelets oförlåtande timing för när man behöver trycka på hoppknappen i skuttandet mellan plattformar. Det känns ibland som att War behöver åtminstone en meters ansats från kanten när han hoppar för att inte handlöst ramla ner i avgrunden.

Men de är smärre bekymmer.

Det största problemet med Darksiders är istället att det känns för generiskt. Fajtandet är som i God of War, men det är aldrig riktigt lika brutalt tillfredställande som i den serien, eller lika kaxigt presenterat som i Devil May Cry. Zelda-templen är definitivt spelets starkare sida, men det känns som att jag redan upplevt dem tidigare och bättre i - just det - Zelda-spelen, samtidigt som världen allting utspelar sig i aldrig känns lika levande eller lockande som Hyrule.

Om du gillar de tidigare 3d-Zeldaspelens tempelutforskande och inte har något emot nästan konstanta (om än underhållande) strider, där allt utspelar sig i en värld som brister i sömmarna av pubertal grimdark är nog Darksiders något för dig. Om inte kommer du nog inte gilla spelet något särskilt. Och just det- Mark Hamill är med. Han spelar Darksiders motsvarighet till Navi i Ocarina of Time. Med andra ord är det som att Jokern från Batman tjatar på dig vad du ska göra härnäst. Det är alltid något.

Jag ger spelet en tveksam 3:a.

Darksiders Warmastered Edition 3 Bra + Kombinerar Zelda-tempel och pussel med God of War-slagsmål + Slagsmålen är som en dans på (leriga) rosor med många combos, bra flyt och tyngd i svärdshuggen - som ibland tar lite överhand över allt annat - Världen är ofta brungrå och generisk - Det finns både bättre hack and slash och zelda-tempel i andra spel Det här betyder betygen på FZ

Spelat på Steam Warmastered Edition.

Finns även till PS4, Xbox one, och Nintendo Switch