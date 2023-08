Xbox Game Pass - Augusti 2023 - Part 2

Augusti månad går in i andra halvan och Game Pass avrundar således med den andra omgången spel till tjänsten. Två släpp rakt in på Game Pass blir det med MP-skräckspelet The Texas Chain Saw Massacre och rollspelet Sea of Stars. Det blir också ett par återvändare till tjänsten med Gris (som i förra vändan på GP endast var tillgänglig på PC men sedan dess också har släppts på Xbox konsoler) och Firewatch som dyker upp igen.

Ett surprise drop fick vi också för några dagar sedan när remastern av gamla hederliga Quake II släpptes direkt på Game Pass i samband med QuakeCon. Spelet ståtar med 8-player split-screen på Xbox för den som vill prova på det... Lite boomer-shooter sitter ju inte fel!

Xbox Game Pass Ultimate ger tillgång till ett gäng nya perks också, bland annat till Overwatch 2. Ett pack med sex hjältar, legendariska skins till dessa och lite annat krims-krams till spelet finns att plocka hem. Finns även nya grejer att hämta hem till Fallout 76, Madden NFL, Neverwinter, Apex och World of Warships med flera.

Månadens första omgång spel hittas här:

Xbox Game Pass - Augusti 2023 - Part 1

Nya titlar:

Quake II (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Firewatch (17 aug, konsol+PC+cloud)

The Texas Chain Saw Massacre (18 aug, konsol+PC+cloud)

Sea of Stars (29 aug, konsol+PC+cloud)

Gris (5 sep, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 augusti: Black Desert, Commandos 3, Immortality, Nuclear Throne, Surgeon Simulator 2, Tinykin.

