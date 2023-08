Lovecraft inspirerad pve action-rogue-like

The Desperation of Benjamin Corbit är en prolog till vårt kommande spel Devil Reef som är planerat att vara med i Steam Next Fest i oktober.

Prologen kan spelas både i online co-op och i solo-läge. Det fullständiga spelet kommer att inkludera en inbyggd nivåredigerare som gör det möjligt för dig att skapa dina egna banor och länka ihop dem, så att du kan spela igenom dem i följd.

Prologen är under aktiv utveckling och är gratis. Prova den gärna och dela med dig om hur det gick!

Du kan ladda ner prologen här: https://the-fine-arc.itch.io/the-desperation-of-benjamin-corbit

Video snutt: