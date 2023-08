[TD] Vad hände med Hollywood?

Jag tittade idag genom min filmsamling. Så mycket bra, så mycket tänkvärt, så mycket känsla, så många filmer från 1960-talet fram till år 2010 som jag verkligen älskar (lite då och då efter det finns det guld som glimmar). Sedan hände det något märkligt . . .

"I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened."

Dom som skrek ut i rädsla var kostymnissarna och kapitalisterna, för den ena pengakällan efter den andra verkade gå upp i rök. Så klart man skulle vända sig till filmbranschen och försöka roffa åt sig stora delar av kakan.

Jag vill inte nämna det där ordet som börjar på "W", det är förkastligt, men det finns ju en viss sanning i det att människor är trötta på den propaganda som de började sprida för inte alltför länge sedan.

Varför håller Disney på att tillintetgöra sig själv just nu? Nu har dom inte ens fler uppskattade och underbara filmserier de kan slakta längre, spiken i kistan var väl Indy 5. Och Netflix, detta som började så bra. Jag kan inte ens räkna hur många serier eller filmer de spottar ur sig bara för att det ska vara så.

Jag är glad att strejken fortfarande pågår där i väst, förhoppningsvis kommer någonting hända. Kanske kan kulturen och vettet återvända en smula, annars tror jag Hollywood har snortat sin sista lina.

