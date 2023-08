Söker intresserade till utveckling av RPG

Unikt turordningsbaserat RPG byggt med hjälp av Unreal Engine. Jag som Projektledare, Utvecklare och Speldesigner.

Beskrivning

Spelet visas i förstapersonsperspektiv under färd från punkt A till B och i tredjeperson under strid med fiender. Tematiskt är miljön karg ödemark i en scfi-framtid där det i stora delar saknas high tech. Tänk Mad max, rollspelet Mutant, World world etc. Strider är turordningsbaserade, fast där tiden är begränsade vilket gör att långsamma reaktioner får fiender utföra sina drag före spelaren i stil med spel som Chrono Trigger. Mellan striderna färdas man mellan olika platser med tekniker som användes i äldre racingspel. Trots att känslan i hög grad är retro så är det här inte ett retro-spel.

Söker

Tecknare

En vital roll för att lyckas. En duktig tecknare som kan rita seriefigurer med inspiration från serietidningar som Tarzan, Conan barbaren, Fantomen och annat från samma era som referens. Jag och teamet sätter tonen för teckningarna men du har fria händer att utveckla karaktärer så som du vill och föreställer dig dem.

Musiker

Musik som passar till spelet helt enkelt. Elektronisk musik gärna med inspiration från kompositörer som Yasunori Mitsuda och Nobuo Uematsu. Men det ska understrykas - inspiration från äldre spel är välkommet men det är inte retromusik jag söker.

Utvecklare

Kunskap om C++ och möjligtvis UE.

Om du tror du kan bidra på något annat vis, tveka inte med att kontakta mig. En kort presentation och sammanfattning finns här inklusive ett väldigt tidigt videoklipp från spelet.

URL: https://project.b-val.se/