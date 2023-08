Star Citizen, Sverige och Finland i Final!

Den 2:a september är det FINAL! Då är det dags för ett av årets största Star Citizen evenemang! Då kommer ATMO esport att stå värd för den stora FINAL-turneringen i Star Citizen: Fight or Flight – en intensiv 2 mot 2 Dog Fighting-turnering där hela 60 lag har tävlat.

Bland de lag som har deltagit kommer du att hitta några av de mest skickliga PVP-organisationerna, som är redo att kämpa för ära och priser. Bland lagen ser vi LIBERTY'S REAPERS, RAMMING DEPARTMENT, Shadow Moses, PAX MORTI och AVENGER SQUADRON. Där den kända PvP-piloten AvengerOne spelar.

kvalifikationen inför finalen genomfördes genom att alla 60 lagen delades in i fyra grupper: Grupp A till Grupp D. Där det deltagande lagen fick strida mot varandra för att ta sig framåt i turneringen. Videon ni kan se nedan visar striderna i Grupp A. För att se alla som del tog och de som är kvar klicka gärna på länken nedan som tar dig till turneringssidan

Länk till turneringssidan: https://atmoesports.challonge.com/FightorFlight2953/groups

Sverige och Finland

I grupp B finner vi det nordiska laget bestående av deltagare från både Sverige och Finland, som enades för att bilda det svensk-finska laget Aurora Borealis (AB). Jag, Zemion, representerar Sverige och kommer från den svenska organisationen Asgard, medan Oelman representerar Finland och är en del av den finska organisationen Marskin Nyrkki. Namnet Aurora Borealis valdes för att hedra den starka alliansen mellan Asgard och Marskin Nyrkki, och det är även namnet på vår gemensamma allians.

Tillsammans med min finska partner och vän, Oelman, har vi besegrat FFK Team III (FLEET OF THE FAITHFUL) och till och med ett av de fyra lagen som deltar från AVENGER SQUADRON, där två av deras skickligaste piloter gick via lag namnet AVS - The Detectives. Med vår seger mot dem står vi nu inför finalen! (Vi började i rånd två tack vare vår starka prestation i en tidigare turnering.

Striden mot AVS - The Detectives var den tuffaste 2 mot 2-striden som både jag och Oelman någonsin har stått inför. En av det 3 striderna kan du se nedan (Alla striderna kommer du kunna se på Asgards youtube kanal efter turneringen är över https://www.youtube.com/@asgard3758 )

Vi står inför en enorm utmaning

Med endast åtta lag kvar, vet vi att ännu större utmaningar väntar oss. Finalen närmar sig snabbt den 2 september! Vårt första match kommer att vara med de ökända Shadow Moses, som är bland de främsta piloterna i spelet. Har vi det som krävs för att besegra dem? Det återstår att se.

Se Finalen LIVE

Om du vill följa Fight or Flight eventet den 2 Sep 21.00 kommer du att kunna göra detta på ATMOs Twitch:https://www.twitch.tv/atmoesports

Spela med svenskar. Spela med Asgard!

Om du är intresserad av att lära dig hur man blir en stridspilot eller om du skulle vilja ha några erfarna stridspiloter som kan bistå dig när du är ute på uppdrag eller minar, så är du hjärtligt välkommen att ansluta dig till Asgard. Vår gemenskap erbjuder en mängd olika aktiviteter varje vecka. Vi är en organisation för dig oavsett vad ditt intresse må vara i spelet.

Org sida: https://robertsspaceindustries.com/orgs/ASGARD

Discord: https://discord.gg/zs5humSzF7

Vi tar med dig på storslagna strider

Mer en att vara med en organisation med duktiga piloter. Kan vi även ta med dig på storslagna strider. En liknande event som videon nedan kommer att genomföras i September!