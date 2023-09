Xbox Game Pass - September 2023 - Part 1

Då var det dags för septembers första halva och till ingens överraskning så domineras det så klart av megasläppet Starfield. För alla som inte hoppat på early access så är det skarpt släpp imorgon! Det är dock inte det enda spelet som släpps direkt på Game Pass den här omgången, det är också dags för det soulslika Pinocchio-spelet Lies of P att ha premiär. Det blir också lite plattformsäventyr med Solar Ash.

Några spel har också lagts till sedan sist. I samband med GamesCom så släpptes konsolversionerna av Age of Empires IV och Humankind på tjänsten och häromdagen så dök fiskespelet Call of the Wild: The Angler upp med bara några dagars förvarning.

På XGP Ultimate Perk-fronten så finns det 3 månaders Minecraft Realms att plocka hem för den som vill testa på det.

Andra delen av Monkey Island-expansionen har också släppts till Sea of Thieves!

Nya titlar:

Age of Empires IV: Anniversary Edition (Ute nu, konsol+cloud)

Humankind (Ute nu, konsol+cloud)

Call of the Wild: The Angler (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Starfield (6 sep, Series X|S+PC+cloud)

Solar Ash (14 sep, konsol+PC+cloud)

Lies of P (19 sep, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 sept: Amazing Cultivation Simulator, Aragami 2, Danganronpa V3, DC League of Super Pets, Fuga: Melodies of Steel, Metal Hellsinger, Civilization VI, Tainted Grail: Conquest, Train Sim World 3.

